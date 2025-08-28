Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya 1-0 kaybederek Devler Ligi'ne veda etti.

Yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek Fenerbahçe'nin tüm muhtemel rakipleri netleşti. Sarı-lacivertlilerin kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3.Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

4.Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann