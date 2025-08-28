Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin Avrupa Ligi&#039;ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Fenerbahçe, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Benfica, Roma, Porto, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya 1-0 kaybederek Devler Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! - 1. Resim

Yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek Fenerbahçe'nin tüm muhtemel rakipleri netleşti. Sarı-lacivertlilerin kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! - 2. Resim

2.Torba: FENERBAHÇE, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! - 3. Resim

3.Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! - 4. Resim

4.Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Solskjaer'den Lausanne mağlubiyeti sonrası flaş sözler: "Sorumlu benim, suçu üstleniyorum"Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı - SporOle Gunnar Solskjaer ile yollar ayırıldıSolskjaer'den Lausanne mağlubiyeti sonrası flaş sözler: "Sorumlu benim, suçu üstleniyorum" - Spor"Sorumlu benim, suçu üstleniyorum"Başakşehir'in Avrupa macerası sona erdi - SporBaşakşehir'in Avrupa macerası sona erdiDolmabahçe'de protesto! Taraftardan Adalı ve Solskjaer'e 'istifa' çağrısı - SporDolmabahçe'de protesto! Taraftardan istifa sesleriDenizli'de sarp arazide orman yangını çıktı - SporDenizli'de sarp arazide orman yangını çıktıPFDK Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 4 kulübe para cezası verdi - SporPFDK Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 4 kulübe para cezası verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...