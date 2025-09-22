Solskjaer'in geri çevirdiği transfer ortaya çıktı: Beşiktaş'ı yıkan isim oldu

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta sezona kötü başladıktan sonra gönderilen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in, çok önemli bir transfere engel olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'I YIKAN İSİM

Hem de bu isim, geçtiğimiz cuma günü Göztepe yenilgisinde Beşiktaş’a karşı çok etkili olan ve bir de gol atan Rhaldney...

SCOUT GRAF ÖNERDİ, SOLSKAJER GERİ ÇEVİRDİ

Norveçli teknik adamın, scout direktörü Eduard Graf’ın önerisini, orta sahadaki bolluk sebebiyle geri çevirdiği öğrenildi.

BEDELSİZ TRANSFER EDİLDİ

Göztepe’nin sezon başında Brezilya’nın Atletico-GO takımından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki ön libero; merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.