Hangi ilde ne kadar yapılacak, kimler faydalanacak? İşte 500 bin sosyal konutta kontenjan detayları

Milyonların heyecanla beklediği "Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" lansmanı İstanbul'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut yapılacak. Peki hangi ilde ne kadar konut yapılacak ve kimlere kontenjan ayrılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları açıkladı.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

"Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak." diyen Erdoğan, il il kontenjanları sıraladı. Erdoğan, "500 bin konutun 100 bini İstanbul'a ayrıldı, her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edilecek. Ankara'ya 30 bin 780 konut, İzmir'e 21 bin 520 konut, Bursa, Gaziantep ile Konya'ya 13 bin konut, Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin konut yapılacak." dedi.

KİMLERE NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Kimlere ne kadar kontenjan ayrılacağını da belirten Erdoğan, "Şehit aileleri, gaziler ve engellilere yüzde 5 kontenjan, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10 kontenjan, Emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. 1500 bin Sosyal Konut Projemizde çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Konut projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK EVİ OLMAYANLAR

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Diğer taraftan inşa edeceğimiz konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye uygun tasarlanacak. Projemize 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızdır. Önce bu kardeşlerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz."