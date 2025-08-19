Gökhan Özoğuz evli mi, boşandı mı? Adı Farah Zeynep Abdullah ile anılıyor

Athena grubunun solisti ve 'O Ses Türkiye'nin sempatik jürisi olan Gökhan Özoğuz'un adı bu defa özel hayatı ile gündeme geldi. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile sevgili oldukları iddia edildi. Athena Gökhan'ın 3 çocuğunun annesi ile boşanıp boşanmadığı merak edildi. Gökhan Özoğuz kiminle evliydi, boşandı mı? soruları merak edildi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ 13 SENELİK EŞİNDEN BOŞANDI

13 üç yıldır evli olduğu ve üç çocuğunun annesi olan Melis Ülken ile yollarını ayırdı. 2012 senesinde Melis Ülken ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden 3 çocuğu olan Gökhan Özoğuz bu sene karısından ayrıldı.

Melis Ülken boşanmanın çocuklarının velayetini de alarak, sessiz sedasız İngiltere'ye gitti.

ATHENA GÖKHAN FARAH İLE SEVGİLİ Mİ?

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasındaki iddialar gündeme damga vurdu. Athena Gökhan, sevgili oldukları yönündeki iddiaları daha önce yalanlamıştı. Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video kafa karıştırdı. Farah'ın doğum gününde çektiği videoda Gökhan ile eğlenceli anları dikkat çekti. İkiliden arasında bir ilişki mi başladı konusu merak edildi, ama taraflardan net bir açıklama gelmedi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989’da İstanbul’da doğdu. Babası Arap, annesi ise Boşnak kökenlidir. Küçük yaşlarda tiyatro ve müzikle ilgilenmeye başladı. İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde birinci sınıfa giderken babasının işleri sebebi ile İngiltere'ye taşındı. Eğitimini İngiltere'de Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık alanında aldı.

OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuk için üniversite kaydını donduran Farah, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı diziden teklif aldı ve buradaki Aylin rolü ile tüm Türkiye tarafından tanındı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan’ın filmi Kelebeğin Rüyası filminde oynadı. 2014 senesinde Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynadı. Yine aynı sene Çağan Irmak’ın yönettiği Unutursam Fısılda filminde Hümeyra’nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı.

Aşkı Memnu filminde Bihter'i oynadı. Bergen filminin başrolünde de yine o vardı. Masumlar Apartmanı dizinde de performansı ile beğeni topladı.