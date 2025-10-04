Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Lara’nın zor sınavı: Beyninde kitle tespit edilen şarkıcı 13 kilo verdi

Lara’nın zor sınavı: Beyninde kitle tespit edilen şarkıcı 13 kilo verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lara’nın zor sınavı: Beyninde kitle tespit edilen şarkıcı 13 kilo verdi
Lara, Sağlık, Sağlık Durumu, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla hayranlarını üzmüştü. Instagram’daki paylaşımında beyninde bir kitle tespit edildiğini duyuran Lara, bu zorlu süreçte takipçilerinden dua istemişti.

Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcı Lara, sağlık durumu nedeniyle hayranlarını endişelendirmişti. O dönemde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum.”

KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI

Lara’dan kısa süre sonra sevindiren bir haber geldi. Yapılan kontrollerin ardından beynindeki kitlenin iyi huylu olduğu belirlendi.

Lara’nın zor sınavı: Beyninde kitle tespit edilen şarkıcı 13 kilo verdi - 1. Resim

13 KİLO VERMİŞ

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir açılış töreninde sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verdi. Tedavi sürecinin hala sürdüğünü belirten isim, bu süreçte ciddi kilo kaybı yaşadığını ifade etti. Şu ana kadar 12-13 kilo verdiğini söyleyen şarkıcı, son 4-5 gün içerisinde ise 2 kilo daha kaybettiğini dile getirdi:

“Sürecimiz halen devam ediyor. İlaçlarımı kullanmaya devam ediyorum. Şu ana kadar 12-13 kilo verdim. Sadece 4-5 gün içerisinde 2 kilo daha kaybettim. Ama en önemlisi sağlık. Sağlık her şeyden önemli.”

DESTEK MESAJI YAĞDI

Lara'nın açıklamaları, hayranlarından destek mesajlarının yağmasına neden olurken, şarkıcının güçlü duruşu ve pozitif mesajları da takdir topladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emrullah Tuncel kimdir? Yeni İstanbul İl Müftüsü olduİstanbul'da sıcak saatler! Fatih'te metruk bina çöktü, ekipler olay yerinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MasterChef’te telefon krizi! Kuralları çiğneyen 3 yarışmacıya ceza yağdı - MagazinMasterChef’te telefon krizi! Kuralları çiğneyen 3 yarışmacıya ceza yağdıRecep Bülbülses hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu - MagazinRecep Bülbülses hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli olduÜnlü rapçi Diddy'nin yalvarması işe yaramadı: Hapse geri dönüyor - MagazinÜnlü rapçi Diddy'nin yalvarması işe yaramadı!MasterChef’te gizemli telefon! Kural ihlali yapan yarışmacı sosyal medyayı salladı - MagazinMasterChef’te gizemli telefon! Kural ihlali yapan yarışmacı sosyal medyayı salladıGüllü'nün çocukları ifade verdi: Bize iftiralar attınız acımızı yaşatmadınız - Magazin"Bize iftiralar attınız acımızı yaşatmadınız"Mafya rolünü sürdüren Ufuk Bayraktar'a 11 yıl hapis istendi! Koruma parası talep etmişti - MagazinMafya rolünü sürdüren Bayraktar'a 11 yıl istendi
Sonraki Haber Yükleniyor...