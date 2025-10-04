Dünyaca ünlü rapçi böyle yalvardı! Diddy'nin hakime yazdığı mektup af getirmedi

ABD'de ünlüler dünyasının en çarpıcı ve skandal davalarından biri olan 'Diddy' lakaplı Rapçi Sean Combs davası sonuçlandı.

Manhattan Federal Bölge Mahkemesi'nde, ABD Bölge Hakimi Arun Subramanian tarafından gerçekleşen dava, pek çok badire atlattı.

Şantaj, alıkoyma, şiddet, istismar ve fuhuş ağı kurma gibi onlarca suçlamanın geçtiği Puff Diddy olayı ABD basınında "ikinci Epistein olayı" olarak yorumlandı.

Diddy'nin bağlantılarını kullanarak üstünü örttüğü suçların çoğu da henüz yargılanmış değil.

TARİHE GEÇEN DAVA

2024 Eylül ayında Sean “Diddy” Combs, New York’ta federal makamlar tarafından tutuklandı. Kendisine, cinsel suç ve insan ticareti de dahil olmak üzere birçok ağır suçlama yöneltildi. Savcılık, Combs’un “freak-off” olarak bilinen partilerde insanları uyuşturucu etkisi altındayken cinsel ilişkilere zorladığını ve bu kişileri eyaletler arasında taşıdığını öne sürdü.

Combs ise önce tüm suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Ancak Mayıs 2025’te dava başladı; jüri seçimi yapıldı ve şahitlerin dinlenmesine geçildi.

Eski kız arkadaşı Cassie Ventura ile kimliği gizli tutulan “Jane” adlı bir kadın, davada ifade verdi. Tanık beyanlarında, Combs’un baskıcı davranışları, fiziki ve psikolojik şiddet iddiaları öne çıktı.

Hakim Arun Subramanian ve Diddy Sean Combs

Jüri, 2 Temmuz 2025’te kararını açıkladı. Combs, örgütlü suç ve insan ticareti gibi en ağır suçlamalardan beraat etti. Ancak eyaletlerarası taşıma yoluyla fuhuşa aracılık etmek suçundan iki kez mahkûm bulundu. Bu suçların toplamda 20 yıla kadar hapis cezası getirebileceği belirtilmişti.

İlgili Haber Ünlü rapçinin mide bulandıran davası başladı! Diddy hakkında skandal iddiaları masaya yatırılıyor

Hukuki süreçte savcılık, Combs’a 11 yılı aşan bir ceza verilmesini talep ederken, savunma tarafı tutuklu kaldığı sürenin dikkate alınarak daha hafif bir ceza verilmesi gerektiğini savundu.

3 Ekim 2025’te Hakim Arun Subramanian kararı açıkladı: Combs, 50 ay (4 yıl 2 ay) hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 500.000 dolar para cezası ve hapisten çıktıktan sonra 5 yıl boyunca denetimli serbestlik şartı getirildi.

Davanın sonucu hakkında bir kesim, en ağır suçlamalardan beraat kararını eleştirirken; diğerleri, verilen mahkûmiyetin mağdurlar adına önemli bir adalet adımı olduğunu savundu. Combs’un avukatları ise kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

Sonuç olarak, Combs en ağır iddialardan aklanmasına rağmen fuhuşa aracılık suçlamalarıyla mahkûm edildi. Hapis cezası, para cezası ve denetimli serbestlik şartı alan şarkıcı hakkında bu dava, ünlü kişilerin cinsel suç iddiaları karşısında yargının nasıl işlediğini ve kamuoyu baskısının süreç üzerindeki etkisini gözler önüne seren dikkat çekici bir örnek olarak tarihe geçti.

DİDDY'NİN AF MEKTUBU

Hakim Arun Subramanian bu uzun cezanın gerekçesini açıklayarak "hem istismarcılara hem de mağdur kadınlara yönelik sömürü ve şiddetin gerçek bir hesap verebilirlikle karşılandığı mesajını verme" ihtiyacını dile getirdi.

Davada ilginç bir detay olarak da ünlü şarkıcı Diddy'nin af mektubu gündeme geldi. Hakim Subramanian'a yazılan özel mektupta Sean Combs, bazı suçlarını itiraf etti, bazı suç iddialarını ise inkar etti.

Hakime adeta yalvaran Diddy, 25 yıl sonra ilk defa ayık olduğunu itiraf etti. Madde bağımlılığından kurtulmak için eğitim programlarına katıldığını ifade eden rapçi, hapishanede öldürülme tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tam 4 sayfa olan Diddy'nin mektubu ona af getirmedi. İşte o dikkat çeken mektubun tamamı:

"Sayın Hakim Subramanian,

Umarım bu mektup size sağlık ve huzur içinde ulaşır. Düşüncelerimi ifade etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Her şeyden önce, başkalarına verdiğim tüm acı ve üzüntü için özür dilemek istiyorum. Geçmişte yaptığım yanlışların sorumluluğunu tamamen üstleniyorum. Bu, hayatımın en zor iki yılı oldu ve içinde bulunduğum durumdan başka kimse değil, yalnızca ben sorumluyum. Hayatımda çok hata yaptım, ama artık onlardan kaçmıyorum. Verdiğim acı için içtenlikle üzgünüm; ancak biliyorum ki yalnızca “Özür dilerim” demek, geçmişte yaşattığım acıyı silmeye yetmez.

Son on üç aydır hiç olmadığı kadar kendimle yüzleştim. Acım bana öğretmen oldu, hüznüm bana yol gösterdi. Düşüşümün kökünde bencilliğim vardı. Cassie’ye saldırdığım anların görüntüleri her gün zihnimde dönüp duruyor. Aklımı yitirmiştim. Sevdiğim bir kadına el kaldırmam tamamen yanlıştı. Bunun için üzgünüm ve hep üzgün kalacağım. Uyguladığım şiddetin yükünü ömrüm boyunca taşımak zorundayım: pişmanlık, utanç, hayal kırıklığı…

"BAZI GÜNLER ÖLMEYİ BİLE TERCİH EDERDİM"

Düşünüyorum; eğer biri kızlarımdan birine el kaldırsaydı, ben onu asla affetmezdim. İşte bu yüzden kendimi affetmek benim için çok zor. Bu, derin bir yara gibi; iyileşse bile çirkin bir iz bırakıyor.

Rapçi Diddy'nin kızları Jessie (arkada), Chance ve D'Lila Star Combs (önde)

Sayın Yargıç, Jane ve çocuğu için iyi şeyler yaptığımı düşünüyordum, ama onun ifadesini dinleyince ona da zarar verdiğimi anladım. Bunun için de derinden özür dilerim. Yolumu kaybettim. Uyuşturuculara ve aşırılıklara kapıldım. Düşüşümün kökü yine bencilliğimdi. Gururum kırıldı, en derinime kadar sarsıldım. Cezaevinde olmak insanı zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak yıpratmak için tasarlanmıştır. Defalarca pes etmeyi düşündüm. Bazı günler ölmeyi bile tercih ederdim. Ama hapishanede eski ben öldü, yeni bir ben yeniden doğdu. Hapishane insanı ya değiştirir ya da öldürür. Ben yaşamayı seçtim.

"25 YIL SONRA İLK KEZ TAMAMEN AYIĞIM"

Hapsedildiğim günden bu yana, şartlar zor olsa da zamanımı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Kitaplar okudum, yazdım, spor yaptım, terapilere katıldım. Öfke ve madde bağımlılığı sorunlarımla yüzleşmek için bilgi ve beceriler kazandım. Bir daha aynı hataları yapmamak için çalışıyor, kendimin en iyi hâline ulaşmaya gayret ediyorum.

Bugün biliyorum ki para, güç ya da şöhret beni kurtaramaz; yalnızca Tanrı kurtarabilir. Büyükannem hep “Tanrı hata yapmaz, yaptığı her şey senin iyiliğinedir” derdi. Artık anlıyorum ki kötü görünen bir durumdan bile iyilik çıkabilir.

Bu süreç, hayatımın en zor ve en karanlık dönemi olsa da bana iyi şeyler de getirdi. Öncelikle, 25 yıl sonra ilk kez tamamen ayığım. Uyuşturucu ve öfke sorunlarımla yüzleşiyor, sorumluluk alıyor, iyileşme yolunda adımlar atıyorum. En güzel tecrübelerimden biri, diğer mahkûmların benden bir şeyler öğrenmek istemesiydi. Başarılı bir iş insanı olmam için neler yaptığımı soruyorlardı. Onların öğrenme isteği bana ilham verdi. Bunun üzerine “Free Game” adını verdikleri altı haftalık bir eğitim programı başlattım. Cezaevi yönetimi tarafından da onaylanan bu programda yalnızca başarılarımı değil, aynı zamanda hatalarımı da anlatıyorum.

Derslerde en şaşırtıcı olan, farklı etnik kökenlerden ve hatta düşman çetelerden insanların aynı sınıfta barış içinde bir araya gelmesiydi: Siyahlar, Hispanikler, Beyazlar, Asyalılar, hatta Bloods, Crips, MS13, Trinitarios, 18th Streets… Hepsi aynı odada, birlikte çalışıyordu. Bu sınıf başladığından beri koğuşumuzda hiç kavga çıkmadı. Benim için de bu dersler zor zamanlarımda umut kaynağı oldu. Negatif bir ortamda pozitif bir şeyler yapabilmek bana güç verdi. Tanrı bana bu fırsatı verdi ve ben de devam edeceğim.

"HER GÜN ÖLDÜRÜLME TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYAYIM"

Bugün sizden yalnızca kendim için değil, çocuklarım için de merhamet diliyorum. Tanrı bana yedi güzel çocuk bahşetti: Quincy, Justin, Christian, Chance, Jessie, D’lia ve en küçüğümüz, iki yaşındaki Love. Dört çocuğum annelerini 2018’de kaybetti; tek ebeveynleri benim. Ama ben bir baba olarak onları hayal kırıklığına uğrattım. Babam üç yaşımdayken öldürüldü; babasız büyümenin acısını biliyorum. Bu yüzden en çok istediğim şey, çocuklarıma geri dönüp onların hak ettiği baba olabilmek.

Ünlü rapçinin aralarında Justin Bieber gibi ünlü isimleri de istismar ettiği iddiaları bulunuyor. Ancak hukuki olarak davada bu iddialar yer almadı.

Tanrı bana ayrıca dünyanın en fedakâr annesini verdi. Annem, benim ve kız kardeşim Keisha’nın geleceği için kendi hayatından ve hayallerinden vazgeçti. Bizim için üç işte birden çalıştı. Şimdi 84 yaşında ve yakın zamanda beyin ameliyatı geçirdi. Kendi sağlık sorunlarına rağmen duruşmalarımın hepsine katıldı. Hep onun birincil destekçisi oldum. Ama ilk defa, onun en çok ihtiyacı olduğu anda yanında olamıyorum. Bu beni kahrediyor.

Bu mektubu yazarken derin bir korku içindeyim: Annemden ve çocuklarımdan bir saniye daha ayrı kalmaktan korkuyorum. Artık ne para ne de şöhret umurumda. Ailemden daha önemli hiçbir şey yok. Mahkemenin göz önünde bulunduracağı faktörlerden birinin caydırıcılık olduğunu biliyorum. Benim için de, başkaları için de… Kimsenin benim hatalarıma düşmemesi için… Eminim ki yaşadıklarım, başkalarının da aynı yola girmesini engelleyecektir.

Bir yılı aşkın süredir yirmi beş kişiyle birlikte penceresiz, havasız, güneşsiz tek bir odada yaşıyorum. Yemek, uyumak, tuvalet, duş, her şey aynı odada. Temiz içme suyumuz yok, suyumuzu kaynatıyoruz. Bozuk bir çamaşır makinesini ortak kullanıyoruz. Uyuşturucuların arasında yaşıyorum, her gün bıçaklanma ya da öldürülme tehdidiyle karşı karşıyayım. Bu anlattıklarım acındırmak için değil, gerçeği aktarmak için. Bu şartlar beni sonsuza dek değiştirdi.

"BUGÜN SİZDEN BİR ŞANS DAHA DİLİYORUM"

Cezaevinden önce aileme destek olan, yanında bulunan bir babaydım. Şimdi kızlarımın mezuniyetlerini, balolarını kaçırdım. Kızımı üniversiteye götüremedim. İki yaşındaki kızımı konuşmayı, dans etmeyi, oyun oynamayı öğretirken yanında olamıyorum. Onun düştüğünde teselli edecek bir baba olamadım. Çalışarak kurduğum her şeyi kendi ellerimle kaybettim: işimi, okullarımı, kariyerimi, itibarımı… Ama bütün bu kayıplardan ve derslerden sonra şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, bir daha asla bir ceza mahkemesine düşmeyeceğim.

Geçmişi değiştiremiyorum, ama geleceği değiştirebilirim. Tanrı’nın beni buraya dönüştürmek için koyduğunu biliyorum. Şimdi yepyeni bir ruhi yolculuktayım. Daha önce hiç olmadığı kadar çok çalışıyorum. Uyuşturucudan uzak, şiddetsiz ve barış dolu bir insan olmaya kararlıyım. Tanrı’ya şükür ki artık daha güçlü, daha bilge, daha berrak ve daha temizim. Tanrı hata yapmaz.

Biliyorum ki davama dünya çapında çok dikkat çekildi ve siz, örnek olması için ağır bir karar verme eğiliminde olabilirsiniz. Ancak size şunu rica ediyorum: Beni, ikinci bir şans verildiğinde neler yapılabileceğinin örneği yapın. Eğer ailemin yanına dönmeme izin verirseniz, sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bugün sizden bir şans daha diliyorum: Daha iyi bir baba, daha iyi bir evlat, toplumda daha iyi bir lider ve daha iyi bir insan olabilmek için.

Bu sözlerim sempati kazanmak için değil; yalnızca yaşadığım gerçeği aktarıyor. Bu deneyim hayatımı sonsuza kadar değiştirdi ve bir daha asla suç işlemeyeceğim. Zaman ayırıp bu mektubu okuduğunuz için teşekkür ederim.

Saygılarımla, Sean Combs. 2 Ekim 2025"