20 milyon yıllık dev deniz kuşu fosili restore ediliyor

Peru’nun başkenti Lima’da, ünlü paleontolog Mario Urbina ve Doğa Tarihi Müzesi ekibi, Ica Çölü’nde yaklaşık iki ay önce keşfedilen 20 milyon yıllık Pelagornis fosilinin restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Kanat açıklığının birkaç metreyi bulduğu belirtilen soyu tükenmiş deniz kuşuna ait kalıntılar, titiz laboratuvar işlemlerinin ardından yakında kamuoyuna tanıtılacak.