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Ünlü rapçinin mide bulandıran davası başladı! Diddy hakkında skandal iddiaları masaya yatırılıyor

Kaynak: HABER MERKEZİ
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Ünlü rapçinin mide bulandıran davası başladı! Diddy hakkında skandal iddiaları masaya yatırılıyor
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

ABD'li ünlü rapçi Sean Combs hakkında açılan dava sonunda başladı. Hollywood ünlüleri ve müzik dünyasının önemli isimleriyle yakın ilişki içinde olan Diddy, evlerine yapılan operasyonlarla gündeme gelmişti. Yakalanmasıyla birlikte hakkında yüzlerce şikayet ve suçlamada bulunulan rapçi Diddy hakkındaki mide bulandıran iddialar ve skandal olaylar mahkemede teker teker masaya yatırıldı.

"Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs jüri seçiminin tamamlanmasıyla Manhattan'da görülmeye başlayan davada skandal iddialarla suçlanıyor.

Şantaj, alıkoyma, şiddet, istismar ve fuhuş ağı kurma gibi onlarca suçlamanın geçtiği Puff Diddy olayı ABD basınında "ikinci Epistein vakası" olarak yorumlanıyor. 

Davanın ilk gününde kamera kayıtlarına yansıyan şiddet videoları jüriye seyrettirildi ve mütalaalar sunuldu.

Başlayan davada savcılar, Diddy'nin faaliyetlerinin "suç teşkil ettiğini" söyleyerek sayfalarca uzunluktaki iddianameyi kamuoyuyla paylaştı.

Savcılar söz konusu suçları arkadaşları ve işe aldığı kişilerle işlediğini söyledi.

Diddy'nin avukatları rapçinin "aile içi şiddet" suçu işlediği ama "cinsel istismar" gibi faaliyetlerde bulunmadığını savundu.

RAPÇİ DİDDY İLE İLGİLİ İDDİALAR

Amerikalı rapçi günlerce süren ve cinsel saldırılar içeren partiler organize etmekle suçlanıyor.

Davacı avukat Tony Buzbee, P Diddy tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını söyleyen 120 kişiyi temsil ederek davaya katıldı.

"Freak Offs" (sapkın partiler) adı verilen organizasyonları düzenleyen Diddy ve bu partilere katılmaya mecbur ettiği kişileri istismar etmekle suçlanıyor. İddialar mide bulandıran detaylar içeriyor. 

Ünlü rapçinin aralarında Justin Bieber gibi ünlü isimleri istismar ettiği iddiaları da bulunuyor ancak hukuki olarak davada bu gibi iddialar henüz yer almadı.

15 YIL HAPİS

P Diddy 16 Eylül 2024'te "fuhuş, zorla çalıştırma, adam kaçırma, kundaklama, uyuşturucu, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Ünlü rapçinin partileri düzenlediği evlerdeki aramalarda uyuşturucu maddeler ve iddiaları destekleyen materyaller ele geçirilmişti.

Suçlu bulunması halinde en az 15 yıl, en fazla müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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