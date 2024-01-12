Batı'da onlarca Epstein adası var! Vahşi ve iğrenç insanlar bunlar

12 Ocak 2024 06:03 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 06:22

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’ın ardından korkunç skandallar zinciri patlak verdi. Epstein’ın adasına giden dünyaca ünlü onlarca isim ifşa oldu. Deyim yerindeyse kan donduran iddiaların yer aldığı dosyalarda prenslerden sanatçılara, başkanlardan MOSSAD’a kadar çok sayıda ifşa mevcut.

AVRUPA'DA ONLARCA EPSTEIN ADASI VAR

Uzman isimlerden psikolog Dr. Veysel Özdağ, Vatikan dâhil sayısız kurum ve yapının bu sapkınlığın parçası olduğunu söyledi. Özdağ’a göre bu suçlara bulaşanlar, ben en ulaşılmaza ulaşıyorum, en gizli ve zor olanı elde ediyorum, hissi taşıyor. Özdağ “ABD yönetici elitlerinin tamamına yakını skandal listesinde. Yine sinema, dünyaca ünlü zenginler ve kritik görevler ifa eden bürokratlar Batıdaki onlarca Epstein adasının ziyaretçileri arasında yer alıyor. Bu haz merkezli suç denkleminin merkezinde siyonistler var. Elbette bu olay şantaj aracı olarak kullanılıyor ancak “İsrail-Siyonizm-Batı” kanadı tıpkı LGBT gibi pedofoliyi de hastalık-sapkınlık olmaktan çıkarmaya çalışıyor” dedi.

"ÇOCUKLAR DEPREM, SAVAŞ VE FELAKET BÖLGELERİNDEN KAÇIRILIYOR"

Sapkın isimlerin haz duygusu ile katıldığı ayinlerle ilgili görüntüler de yayınlanmaya başladı. İstismar sonrası bazı çocukların kurban edildiği görülen videolarda uzun işkence seanslarının kurbanı çocukların ölmeden kısa süre önce kanları alınıyor. Bu çocuklar genellikle deprem, savaş ve benzeri felaket bölgelerinden kaçırılıyor. İnternetten yapılan satışlarda kanı satılan her çocuğa bir kod veriliyor ve muhtemel alıcı bu kod üzerinden çocuğun ırkını, rengini, kan grubu ve benzeri özelliklerini öğrenebiliyor. Pedofili sapkınlığına paralel dünya üzerinde özellikle dünyaca ünlü şarkıcı, artist, zengin ve siyasinin bu kanları gençlik iksiri olarak kullandığı belirtiliyor. Dr. Özdağ “Elimizde ölmeden önce adrenalinin yükseldiği ve alınan kanın başka bir kullanıcıya olumlu etki ettiğine dair hiçbir bilimsel veri yok. Söz konusu sapıklar bunu bir ayin olarak da önemsiyor” dedi.

"PEDOFİLİ AYİNLERİNDE 2-3 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI DA KULLANIYORLAR"

En son New York’ta ortaya çıkan Siyonist-Chabad tünellerinde de Epstein benzeri bulgular ortaya çıktı. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere birçok sinagoglar birlikte Siyonistlere veya güdümlerindeki otel, fabrika ve tesiste de benzer suç dehlizlerinin olduğu belirtiliyor. Dr. Özdağ “Siyonistler bu konuda Yahudi olmayan ancak sınırsız cinsellik dürtüsüne yenilen kişileri özellikle seçiyor. Sonrasında tıpkı LGBT’de olduğu gibi bunu silaha dönüştürüyor. Batı’da onlarca Epstein adası var. Sadece 5-14 vesaire değil bu pedofili ayinlerde 2-3 yaşında çocuklar da kullanılıyor. Dünya çok daha rezil görüntülere hazırlıklı olmalı” şeklinde konuştu.

BU İŞİN GÖRÜNEN YÜZÜ

Adli bilimler uzmanı Sevil Atasoy, Epstein olayını yaşanan çılgınlığın sadece küçük bir boyutu olduğunu söyledi. Atasoy, bu yönde birçok adli tıp kaydı olduğunu ifade etti. Batı’da bu olayların çıkışında Vatikan’ın oynadığı role dikkat çeken Atasoy, ortaya çıkan bilgi ve görüntülerin başlangıç niteliği taşıdığını ve benzeri onlarca çılgınlığın yaşandığı bilgisini paylaştı. Araştırmacı Murat Akan da “Chabad Sinagog’una yapılan baskın Epstein dosyasına misillemeydi. Yeni skandal dosyaları ortaya çıkacak. Çünkü kılıçlar çekildi” dedi. Akan, çocuk istismarına dayanan sapkınlığa dair “Çocukları saklayıp sonra pedofili hastası isimler tarafından avlanıyor. Cinsel istismar ve öldürme olayları tamamen ayinin bir parçası” ifadelerini kullandı.

MİDE BULANDIRAN SKANDALDA İKİ TÜRK'ÜN ADI GEÇİYOR

Siyaset ve sahne dünyasının önde gelen isimlerinin karıştığı pedofili ahlaksızlığında eski Türkiye Güzeli Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat’ın da adı geçiyor. Çocuk kaçırma, pedolifi ve işkenceyle cinayet rezaletlerinin patladığı Epstein skandalında iki Türk’ün de adı geçti. Voice of America’nın (VOA) haberine göre, savcılığın açıkladığı 943 sayfalık iddianamede, 1972 doğumlu Refia Banu Küçükköylü ve Muş Vartolu Turabi Fırat’ın Epstein’ın uçağına bindiği yer alıyor.

İngiliz gazetelerinde “Epstein’ın gizemli ortağı ‘Banu’, yatırım çalışanı Banu Küçükköylü” geçen Refia Banu Küçükköylü’nin 1993 Türkiye Güzellik Yarışması’nda birinci olduğu belirtiliyor. Eski Türkiye güzeli Küçükköylü’nün ABD Miami’de bir kuaförde çalışırken Esptein’ın evine gittiği ve tecavüze uğrayıp şiddet gördüğü bildiriliyor. Epstein’ın komşusu olan Turabi Fırat’ın da o dönemde 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı ve iş sebebiyle Epstein’ın uçağına bindiği tahmin ediliyor. Bu arada İngiliz gazetelerinde çıkan haberlerde Banu isimli bir kadının Türkiye’den küçük yaştaki kızların kaçırılmasına aracılık ettiği iddia edilmişti. İddiaya göre dört Türk kız çocuğu dizi oyuncusu yapmak vaadiyle Türkiye’den kaçırıldı. Öte yandan Jeffrey Epstein’ın özel pilotu Nadya Marçinko, 17 Ağustos 1999 depremi sonrası Türkiye’den kız çocuklarını ABD’ye kaçırdıklarını ve bu çocukları pedofili ağında kullandıklarını itiraf etti.