21 yaşındaki TikTok fenomeni Jennifer Nicole Rivas ölü bulundu

Kaynak: TMZ
- Güncelleme:
Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da yaşayan TikTok fenomeni Jennifer Nicole Rivas, Çarşamba günü hayatını kaybetti. Genç sosyal medya yıldızının cansız bedeni evinde bulunurken, yetkililer ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin doğal sebepler olduğunu açıkladı.

TikTok fenomeni Jennifer Nicole Rivas’ın ailesi genç kızın epilepsi nöbetine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti. Genç influencer’ın bir süredir bu rahatsızlık nedeniyle ilaç kullandığı belirtildi.

SUNUCULUK DA YAPIYORDU

Jennifer Nicole Rivas, sosyal medyada “Jenifer Rivas” adıyla tanınıyordu ve TikTok'ta yaklaşık 113 bin takipçiye sahipti. Aynı zamanda Honduras'ta yayın yapan CHTV kanalında program sunuculuğu yapıyordu. Rivas, ölümünden önce Honduras Ulusal Özerk Üniversitesi'nde (UNAH) gazetecilik eğitimi alıyordu.

21 yaşındaki TikTok fenomeni Jennifer Nicole Rivas ölü bulundu - 1. Resim

HAYRANLARINI HÜZNE BOĞDU

Rivas’ın son Instagram paylaşımını da ölüm günü olan Çarşamba günü yaptığı ve bu gönderide bir pickleball kortunda çekilmiş pozlarına yer verdiği görüldü.

21 yaşındaki TikTok fenomeni Jennifer Nicole Rivas ölü bulundu - 2. Resim

Henüz 21 yaşında hayatını kaybeden genç fenomenin ölümü, hayranlarını ve sosyal medya camiasını hüzne boğdu.

