Esra Erol kardeşi Eda Erol'u evlendirdi! Damadın mesleği ortaya çıktı

Esra Erol kardeşi Eda Erol'u evlendirdi! Damadın mesleği ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bir süredir düğün hazırlıklarıyla gündemde olan Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, pilot Ekrem Karacayır ile hayatını birleştirdi. Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen ihtişamlı törende Eda Erol’un gelinliği büyük beğeni topladı. Damat Ekrem Karacayır’ın ise mutluluktan gözyaşlarını tutamadığı anlar konukları duygulandırdı.

Ünlü sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, dün akşam Ekrem Karaçayır ile dünyaevine girdi. Çiftin düğününe sanat ve medya camiasından birçok tanınmış isim de katıldı.

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'u evlendirdi! Yakışıklı damadın mesleği ortaya çıktı - 1. Resim

SARAYDA GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Erol ailesinin eksiksiz katılım sağladığı ve Adile Sultan Sarayı’nda yapılan görkemli düğün sosyal medyada da dikkat çekti. Birçok kullanıcı iki isme de ‘tebrikler’ dileklerinde bulundu. Gelin ve damat, enerjik halleriyle geceye damga vurdu.

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'u evlendirdi! Yakışıklı damadın mesleği ortaya çıktı - 2. Resim

DAMAT HEM DUYGULANDI HEM DUYGULANDIRDI

Eda Erol, düğünde tercih ettiği sade ve prenses model gelinliğiyle övgü topladı. Çiftin salona giriş anında damat Ekrem Karaçayır’ın duygulanarak gözyaşlarına hakim olamaması ve Eda Erol’u öpmesi ise düğünün en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'u evlendirdi! Yakışıklı damadın mesleği ortaya çıktı - 3. Resim

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'u evlendirdi! Yakışıklı damadın mesleği ortaya çıktı - 4. Resim

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'u evlendirdi! Yakışıklı damadın mesleği ortaya çıktı - 5. Resim

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'u evlendirdi! Yakışıklı damadın mesleği ortaya çıktı - 6. Resim

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'u evlendirdi! Yakışıklı damadın mesleği ortaya çıktı - 7. Resim

