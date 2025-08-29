Esra Erol kardeşi Eda Erol'u evlendirdi! Damadın mesleği ortaya çıktı

Ünlü sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, dün akşam Ekrem Karaçayır ile dünyaevine girdi. Çiftin düğününe sanat ve medya camiasından birçok tanınmış isim de katıldı.

SARAYDA GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Erol ailesinin eksiksiz katılım sağladığı ve Adile Sultan Sarayı’nda yapılan görkemli düğün sosyal medyada da dikkat çekti. Birçok kullanıcı iki isme de ‘tebrikler’ dileklerinde bulundu. Gelin ve damat, enerjik halleriyle geceye damga vurdu.

DAMAT HEM DUYGULANDI HEM DUYGULANDIRDI

Eda Erol, düğünde tercih ettiği sade ve prenses model gelinliğiyle övgü topladı. Çiftin salona giriş anında damat Ekrem Karaçayır’ın duygulanarak gözyaşlarına hakim olamaması ve Eda Erol’u öpmesi ise düğünün en çok konuşulan anları arasında yer aldı.