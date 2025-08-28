Hazırlıklar başladı! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan bugün evleniyor

Mehmet Ali Erbil, bir süredir bir dargın bir barışık devam eden kız arkadaşı Gülseren Ceylan ile ilişkisini resmiyete taşıyor. Çift, bugün nikah masasına oturacak.

'EVLİLİK SÖZLEŞMESİ' DETAYI

Çift bugün saat 17.30'da ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde dünyaevine girecek. İkilinin nikah öncesinde evlilik sözleşmesi imzaladığı iddia edilmişti. Ancak her ikisi de söylentileri yalanladı.

NİKAHA ÇOCUKLARI KATILACAK

Mehmet Ali Erbil’in nikah törenine yalnızca çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil’in katılacağı öğrenildi.

5 KEZ NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile 1980 yılında yaptı ve çift 1982’de ayrıldı. Ancak ikili 1985’te yeniden nikah masasına oturdu; bu ikinci evlilikleri de kısa sürdü ve 1986 yılında yollarını tekrar ayırdılar.

Erbil, 1989 ile 1996 yılları arasında oyuncu Nergis Kumbasar ile evli kaldı. Bu evlilikten Yasmin adında bir kızları oldu.

Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini 2001 yılında Sedef Altuntaş ile yaptı; çift 2003 yılında boşandı.

Dördüncü evliliğini ise 2005 yılında Tuğba Coşkun ile gerçekleştiren Erbil’in bu birliktelikten Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi. Çift, 2011 yılında yollarını ayırdı.