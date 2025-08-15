Boşanma haberlerine doğum günü sürpriziyle nokta koydu! Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’a jest…
9 yıl önce evlenen ve iki kız çocukları bulunan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, hakkında çıkan boşanma söylentileriyle gündeme gelmişti. İkili bu iddialara doğum günü kutlamasıyla cevap verdi. 38. yaşını dolduran Kobal için özel bir pasta hazırlatan İmirzalıoğlu, eşiyle yan yana mutluluk pozları verdi.
Ünlü oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında evlendi. Çift, 2020 yılında ilk kızları Lalin’i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla’yı dünyaya getirdi.
BOŞANMA SÖYLENTİLERİ ÇIKMIŞTI
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bir süre önce yeniden “Boşanıyorlar mı?” soruları ile gündeme gelmişti.
Sosyal medyada hızla yayılan ayrılık dedikoduları, magazin dünyasında yeniden hareketliliğe neden olmuştu. Ancak çift bu söylentileri yalanlamıştı.
EŞİNE ÖZEL DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Son olarak oyuncu Sinem Kobal, 38. yaş gününü kutladı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ise ona özel olarak hazırlattığı pastayla sürpriz yaptı.
Doğum günü kutlamasında verdikleri samimi ve mutlu pozlarla çift, hem ayrılık iddialarını yalanladı hem de “evlilikte bir sorun yok” mesajı verdi.
İkili fotoğrafları sosyal medyada da yayınladı. Karelere “Örnek çift” , “Sonsuz mutluluklar” gibi yorumlar geldi.