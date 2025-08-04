Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinde şaşırtan gelişme

Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer alacağı, yeni sezonun merakla beklenen projelerinden “Aile Bir İmtihandır” (A.B.İ) dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. OGM Pictures imzalı ve atv ekranlarında yayınlanması planlanan diziyi kimin yöneteceği bir süredir merak konusuydu.

Son gelen bilgilere göre, diziyi Taylan Biraderler olarak bilinen Yağmur Taylan ve Durul Taylan dönüşümlü olarak yönetecek. İkili, geçtiğimiz sezon Halit Ergenç’li “Kral Kaybederse” dizisinde de birlikte çalışmıştı.

'AİLE BİR İMTİHANDIR' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in kaleme aldığı dizi, ailesiyle yıllar önce bağlarını koparmış olan başarılı bir cerrahın, kardeşinin düğünü için memleketine dönmesiyle gelişen olayları konu alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Ekim ayında yayına girmesi planlanıyor. Oyuncu kadrosu ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Çekimlerin ise Ağustos ortasında hız kazanması bekleniyor.