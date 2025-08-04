Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinde şaşırtan gelişme

Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinde şaşırtan gelişme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinde şaşırtan gelişme
Kenan İmirzalıoğlu, TV Dizisi, Atv, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezona damga vurması beklenen Kenan İmirzalıoğlu’nun “Aile Bir İmtihandır” (A.B.İ) dizisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin yönetmeni belli oldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer alacağı, yeni sezonun merakla beklenen projelerinden “Aile Bir İmtihandır” (A.B.İ) dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. OGM Pictures imzalı ve atv ekranlarında yayınlanması planlanan diziyi kimin yöneteceği bir süredir merak konusuydu.

Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinde şaşırtan gelişme - 1. Resim

Son gelen bilgilere göre, diziyi Taylan Biraderler olarak bilinen Yağmur Taylan ve Durul Taylan dönüşümlü olarak yönetecek. İkili, geçtiğimiz sezon Halit Ergenç’li “Kral Kaybederse” dizisinde de birlikte çalışmıştı.

Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinde şaşırtan gelişme - 2. Resim

'AİLE BİR İMTİHANDIR' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in kaleme aldığı dizi, ailesiyle yıllar önce bağlarını koparmış olan başarılı bir cerrahın, kardeşinin düğünü için memleketine dönmesiyle gelişen olayları konu alıyor.

Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinde şaşırtan gelişme - 3. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Ekim ayında yayına girmesi planlanıyor. Oyuncu kadrosu ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Çekimlerin ise Ağustos ortasında hız kazanması bekleniyor.

Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinde şaşırtan gelişme - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MHP lideri Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklamasıLitvanya’da hükümet yolsuzluk iddialarıyla istifa etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Paylaşımı sevenlerini korkuttu! Ünlü şarkıcı Bora Gencer trafik kazası geçirdi - MagazinTrafik kazası geçirdi! Ünlü şarkıcıdan üzen haberÜnlü oyuncu Song Young-Kyu aracında ölü bulundu! Tüm ülke bu haberi konuşuyor - MagazinÜnlü oyuncu aracında ölü bulundu! Tüm ülke bu haberi konuşuyorÜnlü oyuncudan acı haber geldi! Loni Anderson hayatını kaybetti - MagazinÜnlü oyuncudan acı haber geldi! Hayatını kaybettiDeniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu - MagazinDeniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı! Ünlü şarkıcının masal gibi evi olay olduSosyal medyada tepki çekmişti! Daha fazla dayanamadı: Hadise gözyaşlarına boğuldu - MagazinTepki çekmişti! Gözyaşlarına boğuldu: Açıklaması olay oldu'Kim Milyoner Olmak İster'de risk almadı, kazandı! 'Günay Teyze'nin kararı ona hem para hem de şöhret kazandırdı - Magazin'Günay Teyze'nin kararı hem para hem ün getirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...