Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun mal varlığı ağızları açık bıraktı! Milyonlarını bakın nereye yatırıyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 12:20 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 12:29 - Güncelleme:

Birçok ünlü isim kazandığı paraları farklı alanlarda değerlendiriyor. Bunlar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Kenan İmirzalıoğlu oldu. 90'lı yılların sonunda yayınlanan “Deli Yürek” dizisiyle şöhret kapılarını aralayan İmirzalıoğlu’nun iddia edilen mal varlığı dudak uçuklattı.

Sanat camiasında birçok ünlü isim kazandığı gelirleri farklı alanlarda değerlendirirken, gayrimenkul yatırımları öne çıkıyor. İlgili Haber Oyuncu Biran Damla Yılmaz evleniyor! Bakın müstakbel eşi kim çıktı Kenan İmirzalıoğlu Gözlerden uzak bölgelerden yer satın alanlar da var, İstanbul’un en merkezi noktalarında mülk sahibi olanlar da... Bu isimler arasında öne çıkanlardan biri de 90’lı yılların sonunda yayınlanan “Deli Yürek” dizisiyle şöhrete kavuşan Kenan İmirzalıoğlu. KAZANCININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ GAYRİMENKULE YATIRIYOR Başarılı oyuncunun yıllar içinde elde ettiği kazancın büyük bölümünü gayrimenkule yatırdığı öğrenildi. İmirzalıoğlu’nun özellikle eski yapıları restore ederek yeniden kullanıma kazandırmayı tercih ettiği belirtiliyor. Ayrıca ünlü oyuncunun Tekirdağ, Cihangir ve Tarlabaşı bölgelerinde de arsalarının bulunduğu iddialar arasında yer alıyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız