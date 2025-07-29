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Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun mal varlığı ağızları açık bıraktı! Milyonlarını bakın nereye yatırıyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun mal varlığı ağızları açık bıraktı! Milyonlarını bakın nereye yatırıyor...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birçok ünlü isim kazandığı paraları farklı alanlarda değerlendiriyor. Bunlar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Kenan İmirzalıoğlu oldu. 90'lı yılların sonunda yayınlanan “Deli Yürek” dizisiyle şöhret kapılarını aralayan İmirzalıoğlu’nun iddia edilen mal varlığı dudak uçuklattı.

Sanat camiasında birçok ünlü isim kazandığı gelirleri farklı alanlarda değerlendirirken, gayrimenkul yatırımları öne çıkıyor.

Kenan İmirzalıoğlu
Kenan İmirzalıoğlu

Gözlerden uzak bölgelerden yer satın alanlar da var, İstanbul’un en merkezi noktalarında mülk sahibi olanlar da...

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun mal varlığı ağızları açık bıraktı! Milyonlarını bakın nereye yatırıyor... - 2. Resim

Bu isimler arasında öne çıkanlardan biri de 90’lı yılların sonunda yayınlanan “Deli Yürek” dizisiyle şöhrete kavuşan Kenan İmirzalıoğlu.

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun mal varlığı ağızları açık bıraktı! Milyonlarını bakın nereye yatırıyor... - 3. Resim

KAZANCININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ GAYRİMENKULE YATIRIYOR

Başarılı oyuncunun yıllar içinde elde ettiği kazancın büyük bölümünü gayrimenkule yatırdığı öğrenildi.

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun mal varlığı ağızları açık bıraktı! Milyonlarını bakın nereye yatırıyor... - 4. Resim

İmirzalıoğlu’nun özellikle eski yapıları restore ederek yeniden kullanıma kazandırmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun mal varlığı ağızları açık bıraktı! Milyonlarını bakın nereye yatırıyor... - 5. Resim

Ayrıca ünlü oyuncunun Tekirdağ, Cihangir ve Tarlabaşı bölgelerinde de arsalarının bulunduğu iddialar arasında yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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