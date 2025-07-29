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Oyuncu Biran Damla Yılmaz evleniyor! Bakın müstakbel eşi kim çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Biran Damla Yılmaz evleniyor! Bakın müstakbel eşi kim çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birçok ünlü projede rol alan oyuncu Biran Damla Yılmaz, iş adamı Abdurrahman Aydın ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Yüzüğünü paylaşan Yılmaz, “Evet dedim” notuyla mutluluğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz’dan mutlu haber geldi. “Hudutsuz Sevda”, “Kırgın Çiçekler” ve “Yasak Elma” gibi popüler dizilerde rol alan Yılmaz, iş adamı Abdurrahman Aydın’dan evlenme teklifi aldı.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz evleniyor! Bakın müstakbel eşi kim çıktı - 1. Resim

Teklife "Evet" cevabını veren Yılmaz, bu özel anı sosyal medya hesabından paylaştı. Parmağındaki tektaşla poz veren ünlü oyuncu, paylaşımına “Evet dedim” notunu düştü.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz evleniyor! Bakın müstakbel eşi kim çıktı - 2. Resim

Yılmaz’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri tebrik mesajlarıyla yorum yağdırdı.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz evleniyor! Bakın müstakbel eşi kim çıktı - 3. Resim

Takipçileri “Hayırlı olsun”, “Tebrik ederiz”, “Allah mutluluğunuzu daim etsin” gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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