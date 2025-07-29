Oyuncu Biran Damla Yılmaz evleniyor! Bakın müstakbel eşi kim çıktı
Birçok ünlü projede rol alan oyuncu Biran Damla Yılmaz, iş adamı Abdurrahman Aydın ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Yüzüğünü paylaşan Yılmaz, “Evet dedim” notuyla mutluluğunu duyurdu.
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz’dan mutlu haber geldi. “Hudutsuz Sevda”, “Kırgın Çiçekler” ve “Yasak Elma” gibi popüler dizilerde rol alan Yılmaz, iş adamı Abdurrahman Aydın’dan evlenme teklifi aldı.
Teklife "Evet" cevabını veren Yılmaz, bu özel anı sosyal medya hesabından paylaştı. Parmağındaki tektaşla poz veren ünlü oyuncu, paylaşımına “Evet dedim” notunu düştü.
Yılmaz’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri tebrik mesajlarıyla yorum yağdırdı.
Takipçileri “Hayırlı olsun”, “Tebrik ederiz”, “Allah mutluluğunuzu daim etsin” gibi yorumlar yaptı.