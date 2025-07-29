Senarist Şafak Güçlü'den acı haber geldi! Ünlü ismin ölüm sebebi belli oldu

Sanat dünyası, önemli bir ismini daha kaybetti. Senarist ve yazar Şafak Güçlü, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

46 yaşında hayata veda eden Güçlü’nün vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Senarist ve yazar Şafak Güçlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Şafak Güçlü, kariyeri boyunca “Çılgın Dersane”, “Çılgın Dersane 4: Ada”, “Büyü” ve “Melez” gibi birçok yapımda senarist olarak yer aldı. Bir süre önce kanser teşhisi konulan Güçlü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda sevenlerinden dua istemişti.

İşte, Güçlü'nün o mesajı:

''Bugüne kadar iyi kötü tüm duygu, düşünce ve çalışmalarımı sizlerle büyük bir keyifle paylaştım, şimdi ise benim için çok önemli olan bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024 Haziran ayında kulak ağrısıyla başlayan bir süreçte dil kökümde bir kitle teşhis edildi ve sonrasında biyopsi kararı alındı. Dil kökü kanseri olduğumu ve neredeyse son evreye geldiğini öğrendim. Cerrahlara göre ameliyat olmam gerekiyor. Kbb, Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi, Göğüs Cerrahisi’nin gireceği 6 saatlik ağır bir ameliyat ve sağ çıkabilsem dahi dilimi ve gırtlağımı saran kanser nedeniyle dil ve gırtlağın tamamen alınması gerektiğini söylediler. Ben de ikinci alternatif olan Radyoterapi ve Kemoterapi tedavisi almaya karar verdim. 20 günlük Immunotherapy sonrasında geçen hafta Radyo kemoterapi süreci başlamış oldu. Yaklaşık 7 hafta sürecek bu tedavi sonucu umuyor ve diliyorum ki işe yarayacak ve ameliyat olmadan bu illetten kurtulacağım. Sizlerden dualarınıza talibim. Arayan soran dostlarıma tedavi nedeniyle sesli cevap veremiyorum ama mesajlarınıza cevap veriyorum. Bu zor dönemimde gerçekten yanımda olup destek veren tüm dostlarıma sonsuz minnettarım. Her şey için sonsuz teşekkürler. Sağlıklı günlerde kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde yeniden buluşmak üzere.''