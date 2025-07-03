Kansere 'akıllı' destek! Milyonluk ilaçlar da artık devletten

Vatandaşların yüzde 99,5’inin genel sağlık sigortası kapsamında olduğu ülkemizde, SGK’nın geri ödeme listesindeki ilaçların sayısı da artıyor. Özellikle son iki yılda ödeme listesine eklenen 134 ilaç arasında tedavi süresine bağlı olarak maliyeti 100-200 bin dolar arasında değişen immünoterapiler de bulunuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme ile üç immünoterapi (kanserde bağışıklık tedavisi) ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında geri ödemeye alınması, ikisinin ise ödeme kapsamının genişletilmesinin Türkiye’deki kanser hastaları için çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan uzmanlar, tedavide artık yeni bir döneme girildiğini söyledi.

İmmünoterapi ilaçlarının da içinde bulunduğu hedefe yönelik kanser tedavileri sayesinde birçok kanserde sağ kalım oranlarının ve hayat kalitesinin artacağını söyleyen Medicana Bilim Kurulu Başkanı ve eski Dünya Kanser Kontrol Örgütü Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk “Yeni nesil tedavi yaklaşımlarından biri olan immünoterapi, vücudun kendi bağışıklık sisteminin kansere karşı savaşmasını sağlayan ilaçlardan oluşuyor. Kemoterapi ilaçlarında görülen ağır yan etkilerin görülmemesi ya da çok hafif yaşanması bu ilaçları daha da avantajlı hâle getiriyor. Bunlar pahalı tedaviler ve hastaların kendi bütçelerinden karşılamaları mümkün değil. Devlet için de ekonomik bir yük ancak devlet toplu aldığı zaman maliyet açısından da daha ekonomik olacaktır. Öte yandan bu ilaçları kullanan insanların beklenen yaşama sürelerine, onların iş ve aile yaşantılarına katkılarına baktığımız zaman bu ilaçlar ekonomik anlamda da büyük bir yük olmayacaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMASININ TARİHÎ ÖNEMİ VAR

2008’de yüzde 5 olan kanserde kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş tedavilerin oranının bugün yüzde 80’lere çıktığını ifade eden Prof. Dr. Kutluk “Dünyanın geldiği bu noktada Türkiye’de hastaların dava açarak yeni ilaçlara erişmek zorunda kalması hoş değildi. Şimdi kullanılmakta olan iki immünoterapinin ödeme endikasyonları genişletildi. Üç yeni ilaç daha SGK tarafından ödenecek. Böylece hodgkin lenfoma, malign melenom, kolorektal kanser, küçük hücreli akciğer kanseri, mide kanseri, renal hücreli karsinom ve göğüs kanserinin de aralarında bulunduğu 25 farklı kanser türünde kullanılan immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek. Ayrıca bu gelişmeyi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın televizyonda canlı yayında müjdelemesinin de tarihî bir önemi var. Beş ilaç elbette yeterli değil ama bu yeni ilaçların geri ödemeye girmesinin de yolunu açacaktır. Medikal onkoloji olarak baktığımızda Türkiye kanser tedavisi liginde üst sıralara doğru yükseliyor” açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ YÜZDE YÜZ TEDAVİ EDİLEBİLİR