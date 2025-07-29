Bodrum'da görüntülendi! Kıvanç Tatlıtuğ'un lüks yatı ve fiyatı dudak uçuklattı

Türkiye'nin ünlü oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, milyonluk lüks teknesiyle Yalıkavak'ta görüntülendi. Eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile Ege'nin mavi sularına açılan Tatlıtuğ, direksiyon başına geçti. Teknenin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu yaz sezonunu ailesiyle birlikte denizde geçirmeyi tercih etti.

Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte özel yapım lüks teknesiyle Yalıkavak'ta ilk kez objektiflere yansıdı.

LÜKS TEKNESİNİN FİYATI 70 MİLYON TL

Kendi direksiyonuna geçtiği teknesiyle Ege koylarını keşfe çıkan oyuncu, yaz boyunca ailesiyle denizin ve güneşin keyfini çıkaracak.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, oyuncunun lüks teknesinin fiyatı ise 1,5 milyon Euro, yani yaklaşık 70 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi.