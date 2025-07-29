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Dilan Çıtak'ı polisler havaya ateş açarak durdurabilmişti: Skandal olay ile ilgili İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak, Bodrum, Polis, Olay, Açıklama, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bodrum’da polisin “dur” ihtarına uymayan Dilan Çıtak'ın, aracını polislerin üzerine sürdüğü iddia edilmişti. Havaya ateş açılarak durdurulan Çıtak, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay gündemdeki yerini korurken konu ile ilgili bir açıklama da İbrahim Tatlıses’ten geldi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da emniyet şeridinden ilerlerken polis tarafından durdurulmak istendi. “Dur” ihtarına uymayan Çıtak, aracıyla polisin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Polis, aracı durdurmak için havaya ateş açtı.

Dilan Çıtak'ı polisler havaya ateş açarak durdurabilmişti: Skandal olay ile ilgili İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken açıklama - 1. Resim

Çok sayıda takviye ekibin sevk edildiği olayda, Çıtak önce aracından inip yakında park hâlindeki yabancı bir otomobile bindi. Ardından o araçtan da inerek tekrar kendi aracına döndü ve kapılarını kilitledi.

Dilan Çıtak'ı polisler havaya ateş açarak durdurabilmişti: Skandal olay ile ilgili İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken açıklama - 2. Resim

Polisin silah doğrultarak uyarı yapmasının ardından Dilan Çıtak kapıyı açtı ve gözaltına alındı. Çıtak, "görevli memura tehdit", "görevli memura görevini yaptırmama" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dilan Çıtak'ı polisler havaya ateş açarak durdurabilmişti: Skandal olay ile ilgili İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken açıklama - 3. Resim

Öte yandan ünlü şarkıcı, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir" ifadesini kullandı.

Dilan Çıtak'ı polisler havaya ateş açarak durdurabilmişti: Skandal olay ile ilgili İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken açıklama - 4. Resim

İBRAHİM TATLISES'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu tepki çeken olay gündemdeki yerini korurken Çıtak'ın babası ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, basın mensupları tarafından görüntülendi. Sanatçı, kızının Bodrum'da karıştığı olay sorulunca ilk defa konuştu.

Dilan Çıtak'ı polisler havaya ateş açarak durdurabilmişti: Skandal olay ile ilgili İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken açıklama - 5. Resim

Gazeteciler, usta sanatçıya Dilan Çıtak'ın ''Polis kontrolünde ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım'' sözlerini kullandığını hatırlatıp konu ile ilgili düşüncülerini sordular. Muhabir Online’da yer alan habere göre, 73 yaşındaki sanatçı, ''Hani kabul etmiyordu. Ne oldu şimdi. Çok şey var söylenecek de fermuar'' diyerek eliyle konuşmuyorum hareketi yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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