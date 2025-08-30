Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuruluş Osman'a sürpriz isim! Şükrü Özyıldız kadroda, rolü belli oldu

Kuruluş Osman’a sürpriz isim! Şükrü Özyıldız kadroda, rolü belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla birlikte farklı bir döneme adım atıyor. 7. sezon onayını alan projeye sürpriz bir isim katıldı. Oyuncu Şükrü Özyıldız’ın merakla beklenen yapıma dahil olduğu öğrenildi.

Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonda yepyeni hikayesi ve taze oyuncu kadrosuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanırken önemli bir gelişme yaşandı.

Bozdağ Film'in titizlikle seçtiği oyuncu kadrosuna Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Bennu Yıldırımlar, Barış Falay, Burak Sergen ve Mahassine Merabet gibi ünlü isimler katılmıştı.

‘KOMUTAN VASİLYUS’ KARAKTERİYLE GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın yer verdiği ve kulislerden sızan bilgilere göre, Şükrü Özyıldız 'Kuruluş Osman' dizisinin başrol kadrosuna dahil oldu. Yakışıklı oyuncunun, ‘Komutan Vasilyus’ karakterini oynayacağı iddia edildi.

DİZİNİN ADI DEĞİŞTİ

Öte yandan merakla beklenen yapım için sosyal medyada 'Kuruluş Orhan' ve 'Yükseliş Orhan' gibi alternatif isimler gündeme gelse de, son karara göre dizinin yeni adı 'Sultan Orhan' olacak. Senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özenç, Betül Özenç ve Rabia Balcı kaleme alacak.

