Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, Sultan Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, Sultan Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizide Burak Özçivit’in ayrılığı sonrası başrol Mert Yazıcıoğlu olurken, "Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, Sultan Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorularına cevap aranıyor.

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Burak Özçivit’in ayrılığı sonrası dizinin yeni başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu oldu. Ayrıca, dizinin Sultan Osman adıyla ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, Sultan Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yeni sezon başlangıç tarihi izleyicilerin gündeminde.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Yeni yayın döneminde Sultan Osman adıyla ekranlara dönmesi beklenen dizinin Eylül ayının ilk haftalarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Bozdağ Film imzalı yapımdan bu konuda henüz kesin bir açıklama gelmedi.

SULTAN OSMAN YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Tarihi anlatımı, savaş sahneleri ve güçlü karakterleriyle dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni sezonunda Orhan Bey'in yükselişine tanıklık edilecek.

Dizinin 7. sezon tarihi şu ana kadar netleşmese de, geçtiğimiz sezonlardan hareketle Sultan Osman'ın Eylül ayında ekranlara geri döneceği tahmin ediliyor.

