“Kanlı Noel” katliamının 62. yılı: Ana vatan olmasaydı mücadele edemezdik
Kıbrıs’ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen katliamın 62. yılında, o dönemin tanıkları yaşadıkları acıları anlattı.
Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) üyeleri, Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik soykırım planları ve Lefkoşa'yı kuşatma girişimlerinin TMT sayesinde engellendiğini, bu mücadelede Türkiye'nin önemini ve Türk halkının direniş ruhunu vurguladı.
- TMT Başkanı Celal Bayar, Rumların Kıbrıs Türklerine karşı soykırım planları olduğunu ve Lefkoşa'yı kuşatma girişimlerinin TMT sayesinde başarısız olduğunu belirtti.
- Bayar, bu mücadelede Türkiye'nin (anavatanın) desteğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
- TMT Genel Başkan Yardımcısı Çetin Serez, Rum askerlerinin sivillere ateş açmasını "felaket bir durum" olarak nitelendirdi.
- TMT Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Efe, yaşanan sivil katliamların Türk halkının direniş ruhunu güçlendirdiğini ve onları daha cesur kıldığını ifade etti.
- Efe, mücadelenin var olmak ve katliamları durdurmak amacıyla verildiğini ekledi.
Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Kıbrıs Türk halkına karşı Rumların soykırım planlarının olduğunu belirterek “21 Aralık’tan 25 Aralık’a kadar 36 saatte Lefkoşa’yı kuşatmak istiyorlardı ama TMT sayesinde bunu başaramadılar. O günleri atlattık ama bu kolay olmadı. Ana vatan olmasaydı biz bu mücadeleyi veremezdik” dedi.
TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Çetin Serez ise Rum askerlerinin sivillere ateş açmasını “felaket bir durum” olarak nitelendirerek “Türk askeri olarak biz, hiçbir zaman sivile silah çekmeyiz. Bu, acı bir şeydir” diye konuştu.
Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Efe de o dönemde 17 yaşında olduğunu söyleyerek, yaşanan sivil katliamların Türk halkının direniş ruhunu daha da güçlendirdiğini söyledi. Yaşananlardan korkmak yerine daha fazla cesaretlendiklerini kaydeden Efe, “Ölmemek için, var olmak için, bu katliamları durdurmak için elimizden geldiğince mücadele ettik” ifadesini kullandı.