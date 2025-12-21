Terörün bitmesi durumunda kaynakların yatırıma ve istihdama yöneleceğine vurgu yapan AK Parti, Doğu ve Güneydoğu’da yeni bir dönemin kapısının aralanacağını ifade etti.

Haber Merkezi / ANKARA - AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu ‘Terörsüz Türkiye’ raporunda ‘Ekonomik etkiler’ başlığında önemli tespitler yer alıyor. Terörün Türkiye’ye toplam maliyetinin 2 trilyon dolar olduğunun tespit edildiği hatırlatılan raporda “Teröre harcanan para kalkınmaya, yatırıma ve sektörel büyümeye harcanmış olsaydı, ülkemiz dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasına girecek, kişi başı millî gelirimiz 35 bin dolar bandına gelecek, bugün 1,5 trilyon dolar olan gayrisafi yurt içi hasılamız en az 3 kat artarak, yaklaşık 4,5 trilyon dolar seviyesine çıkabilecekti” tespiti yapıldı.

ADİL REKABET OLACAK

Şiddet ortamının sona erişiyle birlikte ülke ekonomisinin genelinde ve özelde bölge illerinde; sermayenin daha fazla akabileceği, yatırım ve istihdamın artacağı, fiyat istikrarının sağlanabileceği, düşük kayıt dışı ekonomi ile adil rekabet ortamının sağlanacağı, risk algısının ve risk kaynaklı ek maliyetlerin düşeceği, verimlilik ve inovasyon ortamının yükseleceği bir iktisadi zeminin ortaya çıkacağı belirtildi.

YENİ DÖNEM ARALANACAK

Raporda ayrıca terörün sona ermesi ile Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kurumsal kapasitesinin üzerinde yıllardır biriken görünmez yüklerin de kalkması anlamına geleceği belirtilerek, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da yalnızca güvenlik alanında bir normalleşme değil; üretim, ticaret, bölgesel entegrasyon ve istihdam açısından da yeni bir kalkınma döneminin kapılarını aralayacağına dikkat çekildi.

‘ZENGEZUR’ VURGUSU

Daha geniş bir zaviyeden bakıldığında, Türkiye’nin bir yandan Orta Asya üzerinden Çin’e bağlayan “Orta Koridor” bağlamında, bir yandan Türkiye’nin kilit enerji ve lojistik merkezi olma konumunu pekiştirecek ve bölgesel ticarette stratejik önem taşıyan “Zengezur Koridoru” ekseninde, bir taraftan ise aynı zamanda Çin’in “Kuşak Yol Projesi” ile bütünleşecek “Irak Kalkınma Yolu” vizyonunu hayata geçirebilecek bölgesel ve küresel ticaret, enerji ve lojistik ağı oluşturma avantajını Türkiye’ye sunacak bir perspektif ortaya çıktığı belirtildi.

