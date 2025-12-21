Türkiye Gazetesi
CHP lideri, FETÖ ağzıyla tehdit etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asrın yolsuzluğuna imza atan Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmak için partisinin Edirne’de düzenlediği mitingde skandal sözler sarf etti.
Gündem 8 saat önce
Özel, AK Parti’yi FETÖ ağzıyla tehdit ettiğinden dolayı CHP liderine AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan sert tepki geldi.
- Özel, “Meriç’i sıkı tutun. 15 Temmuz’da 2 bin FETÖ’cü yakalandı ya burada, bu darbeciler de günü gelince Edirne’den kaçmak isterse sıkı tutun serhat şehrini” diye konuştu.
- İnan, “Bahsettiğin o FETÖ’cü alçaklar 2023’te ‘Bahar gelecek, biletlerimizi aldık dönüyoruz’ diye gün sayıyordu.
- İnan ayrıca, “Onların dönüş umudu olanlar, şimdi kalkmış vatanseverleri kaçmakla itham ediyor.
CHP liderine AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan sert tepki geldi. İnan, “Bahsettiğin o FETÖ’cü alçaklar 2023’te ‘Bahar gelecek, biletlerimizi aldık dönüyoruz’ diye gün sayıyordu. Onların dönüş umudu olanlar, şimdi kalkmış vatanseverleri kaçmakla itham ediyor. Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık” dedi.
