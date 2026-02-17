Trabzonspor’da hedeften erken kopulmasının sorumlusu Ertuğrul Doğan yönetimi...

Bordo mavililer, Fenerbahçe’ye sahasında 3-2 yenildi ama camiada ne teknik ekip ne de sahadaki oyuncular (Kaleci Onana dışında) sorumlu tutulmadı. Hedefte sadece yönetim vardı. Maç sonu istifaya davet edilen Ertuğrul Doğan yönetimi, sezon başından bu yana izlenen yanlış transfer politikaları ve devre arasında hocanın istediği bölgelere yeteri kadar takviye yapılmamasından sorumlu tutuluyor. Ki Fatih Tekke tüm olumsuzluklara rağmen “Mücadeleye devam” mesajı veriyor.

KOLAY OLMAYACAK

Geçen sezon da hedeften erken kopulması nedeniyle bu sezona farklı bakan bordo mavili camia kadronun yeni ve genç olmasına anlayış gösterse de yarışın uzağında kalınmasını kabullenemiyor. Fatih Tekke, oyunculara karşı kendini siper etse de ilerleyen haftaların yönetim adına rahat geçeceğini söylemek güç. Çünkü kadro derinliği bulunmayan ve on bir kurmakta sıkıntı çeken Fırtına’da muhtemel puan kayıplarında Doğan yönetimine olan tepkinin yoğunluğu artacak gibi görünüyor.

