Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli 17 Pro Max, çift ekranlı tasarımı ve güçlü donanımıyla teknoloji gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Tanıtımının ardından Xiaomi 17 Pro Max ne zaman Türkiye'ye gelecek, fiyatı ne kadar merak konusu olurken, cihazın sunduğu üst seviye özellikler de dikkat çekiyor.

Akıllı telefon pazarında rekabeti bir üst seviyeye taşıyan Xiaomi 17 Pro Max, gelişmiş kamera sistemi, yüksek kapasiteli bataryası ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle öne çıkıyor. Türkiye’deki kullanıcılar ise yeni modelin ülkemize geliş tarihini ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Peki, Xiaomi 17 Pro Max ne zaman Türkiye'ye gelecek, fiyatı ne kadar?

XİAOMİ 17 PRO MAX NE ZAMAN TÜRKİYE’YE GELECEK?

Xiaomi 17 Pro Max 25 Eylül 2025’te Çin’de tanıtılarak satışa çıktı. Modelin Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağına dair resmi açıklama Xiaomi Türkiye'den gelmedi.

XİAOMİ 17 PRO MAX FİYATI NE KADAR?

Xiaomi 17 Pro Max şimdilik yalnızca yurt dışı satış kanallarında yer alıyor. Türkiye’ye gelmesi halinde fiyatın vergiler, IMEI kaydı ve distribütör maliyetleriyle birlikte 70 bin TL ve üzeri seviyelerden başlaması bekleniyor. Çin’deki başlangıç fiyatı ise yaklaşık 5999 yuan seviyesinde bulunuyor.

XİAOMİ 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.9 inç LTPO AMOLED, 120Hz yenileme hızı

Koruma: Xiaomi Dragon Crystal Glass 3

İkinci arka ekran: 2.9 inç LTPO AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

RAM: 12GB / 16GB

Depolama: 512GB / 1TB (UFS 4.1)

Ana Kamera: 50 MP, f/1.7, OIS

Telefoto Kamera: 50 MP, f/2.6, 5x optik zoom

Ultra Geniş Kamera: 50 MP, f/2.4

Ön Kamera: 50 MP, f/2.2

Batarya: 7500 mAh

Kablolu Şarj: 100W hızlı şarj desteği

Kablosuz Şarj: 50W hızlı şarj

Reverse Wireless (ters kablosuz şarj) desteği

Bağlantılar: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

USB: USB-C 3.2 (Display Port / OTG)

GPS: Çoklu uydu desteği (GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC)

Su/Dayanıklılık: IP68 sınıfı

Ses: Stereo hoparlör, Dolby Atmos desteği

Sensörler: Ekran altı ultrasonik parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, pusula, barometre

Renk seçenekleri: Siyah, Beyaz, Mor, Yeşil

