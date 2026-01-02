Yeni yıla girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli için gözler yarıyıl tatili takvimine çevrildi. 15 tatil ne zaman, 15 tatile kaç gün kaldı merak edilirken 2026 tatil takvimi de netlik kazandı. İşte 2026 sömestr tatili tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi Ocak ortasında bitmiş olacak. Kısa bir zaman sonra tüm öğrenciler karnelerini alarak 15 tatile çıkacak. Peki, 15 tatil ne zaman, 15 tatile kaç gün kaldı?

15 TATİL NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. İki hafta sürecek olan 15 tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

15 tatilin başlamasına 14 gün kaldı. 16 Ocak Cuma günü 15 tatil öncesi hafta sonu tatili başlamış olacak, 19 Ocak'ta ise 15 tatilin ilk günü olacak.

2026 KARNE TATİLİ NE ZAMAN?

2026 yılı karne günü 16 Ocak 2026 Cuma olarak belirlendi. Öğrenciler birinci dönem karnelerini alacak ve hafta sonunun ardından yarıyıl tatiline çıkacak. Karne günüyle birlikte okullarda birinci dönem tamamlanmış olacak.

