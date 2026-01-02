Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları milyonlarca öğrencinin gündemine yerleşti. Birçok ilde 2 Ocak Cuma günü için alınan kar tatili kararlarının ardından gözler bu kez 5 Ocak Pazartesi gününe çevrildi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ''5 Ocak okullar tatil mi, kar tatili uzayacak mı?'' merak ediyor.

Soğuk hava dalgası ve yer yer etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmesi kararı alınmıştı. Valilikler ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma riskine karşı 2 Ocak Cuma günü için tatil ilan etmiş, kararlar il il duyurulmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından 5 Ocak Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili uzayacak mı sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.

5 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt genelinde bazı illerde 2 Ocak Cuma günü için alınan kar tatili kararlarının ardından gözler 5 Ocak Pazartesi gününe çevrildi. Fakat 5 Ocak Pazartesi için okulların tatil edildiğine dair Milli Eğitim Bakanlığı ya da valilikler tarafından resmi açıklama yapılmadı. Meteorolojik veriler yakından takip edilirken şimdilik eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.

KAR TATİLİ UZAYACAK MI?

Kar tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı hava koşullarına ve illerdeki yerel değerlendirmelere bağlı olacak. Valilikler meteorolojik veriler ve sahadaki durum doğrultusunda karar alarak kamuoyuna duyuracak. Şu an için kar tatilinin 5 Ocak Pazartesi gününe uzatıldığına dair kesinleşmiş bir karar verilmedi.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

5 Ocak Pazartesi günü için herhangi bir ilde resmi tatil ilan edilmedi. Yetkililer hafta sonu boyunca hava durumunun takip edileceğini ve muhtemel risklere göre yeni kararların duyurulabileceğini belirtiyor. Öğrenci ve velilerin, pazartesi gününe ilişkin güncel bilgileri valiliklerin resmi açıklamalarından takip etmeleri gerekiyor.

