Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Yemen’de bu kez BAE destekli ayrılıkçı güçlere hava saldırısı düzenledi. Hadramut bölgesinde gerçekleştirilen saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı.

Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki gerilim sahaya indi. Hadramut hattında tansiyon yükselirken, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’nin kontrolündeki askeri noktalara operasyon başlatıldı.

Güney Geçiş Konseyi’nin Wadi Hadramaut ve Hadramaut Çölü’nden sorumlu yöneticisi Mohammed Abdulmalik, Al-Khasah bölgesinde bulunan bir ayrılıkçı kampa 7 ayrı hava saldırısı düzenlendiğini söyledi. Saldırıların doğrudan kamp alanını hedef aldığı aktarıldı.

Operasyonda 7 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı.

YEMEN’DE KRİZ NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

Yemen’de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki gerilim, aralık ayı başında sahaya yansıdı. GGK’ye bağlı güçler, 3 Aralık’ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerinde askeri hamlelerle geniş alanların kontrolünü ele geçirdi.

Meşru Yemen hükümeti, 30 Aralık’ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri varlık bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal etti. Karar, Yemen’de uzun süredir devam eden güç mücadelesinde yeni bir sayfa açtı.

Aynı gün Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, Hadramevt’te GGK’nin kontrolündeki Mukalla Limanı’nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı sınırlı bir askeri operasyon yapıldığını duyurdu.

FUCAYRA HATTI DENKLEMİ

Türki el-Maliki, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı’nın onayı olmadan BAE’deki Fucayra Limanı’ndan Mukalla Limanı’na geldiğine dikkat çekti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen yönetiminin talebi doğrultusunda BAE’ye, ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme ve Yemen’de hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yaptı.

Riyad yönetimi, BAE’nin Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan’ın güney sınırlarına yakın bölgelerde GGK’yi askeri operasyonlar için sevk ettiğine işaret etti.

Gerilimin ardından BAE, Yemen’de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN–BAE ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ni silahlandırmak ve Hadramut ile el-Mahra vilayetlerinin bazı bölgelerinin ele geçirilmesine destek vermekle suçluyor.

Suudi Arabistan ise sınırına yakın bu vilayetlerde Güney Geçiş Konseyi’nin varlığını artırmasını doğrudan ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor.

KOALİSYON ÇATIRDIYOR

Suudi Arabistan, BAE ve Güney Geçiş Konseyi, 10 yıl önce Yemen’de İran destekli Husilere karşı kurulan askeri koalisyonun parçasıydı. Ancak Güney Geçiş Konseyi’nin giderek sertleşen ayrılıkçı adımları ve BAE’nin bu yapıya verdiği destek, koalisyon içindeki çatlağı derinleştirdi.

SOMALİ’DEN YEMEN’E AÇIK DESTEK

Somali, Yemen’in egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi. Somali Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de anayasal meşruiyeti ve ulusal kurumları hedef alan her türlü girişimi reddettiklerini açıkladı.

Açıklamada, Yemen’in güvenliği ve istikrarının Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu için kritik önemde olduğu vurgulandı. Suudi Arabistan’ın Yemen krizine yönelik siyasi, diplomatik ve insani çabaları da memnuniyetle karşılandı.

FRANSA’DAN YEMEN MESAJI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki durumu endişeyle izlediklerini duyurdu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 23 Aralık’taki tutumuna atıf yapılarak Yemen’in birliği, toprak bütünlüğü ve meşru kurumlarına bağlılık mesajı verildi.

Paris yönetimi, bölgede siyasi çözüme ulaşılması için yürütülen diplomatik girişimlere desteğini yineledi.

SAHADA YENİ HAMLELER: SUUDİ DESTEKLİ GÜÇLER ÇEKİLDİ

BAE destekli GGK’nin doğu bölgelerinde kontrol alanını genişletmesinin ardından Suudi Arabistan destekli güçlerin bazı mevzilerden çekildiği bildirildi. Ulusal Muhafız Güçleri, Aden, Lahic, Ebyen ve Dali’deki üslerinden doğudaki El Vadia ile El Ebr arasındaki bölgeye kaydırıldı.

Bu hamleyle birlikte güçler, GGK’nin silahlı kanadı olan Güney Silahlı Kuvvetleri’nin boşaltmayı reddettiği Hadramut’un batı hattına konuşlandı.

HADRAMUT PAZARLIĞI VE GGK HEDEFİ

Yerel kaynaklara göre Suudi askeri temsilcileri ile GGK arasında yapılan görüşmelerde, Hadramut’un kontrolünün GGK’ye bağlı Hadrami Elit Güçleri’ne bırakılması ve ayrılıkçı grubun bazı birliklerini geri çekmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

GGK, Hadramut’u ele geçirmesini yolsuzluk, kaçakçılık ve terörle mücadele gerekçeleriyle savundu. Ayrılıkçı yapı, 1990 öncesindeki gibi bağımsız bir Güney Yemen hedefini açıkça sürdürüyor.

YEMEN’DE KRİZ BÖLGEYİ SARSIYOR

2014’ten bu yana devam eden Yemen savaşı, ülkede ağır bir insani krize yol açtı. Çatışmalar, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki deniz ticaretini ve bölgesel güvenlik dengelerini doğrudan etkiliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen’de meşru hükümete desteğini sürdürürken, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi çözüm arayışları aralıklarla devam ediyor.

KİM HANGİ BÖLGEYİ KONTROL EDİYOR?

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Yemen’in güneyi ve doğusundaki geniş alanları kontrol ediyor. İran destekli Husiler, başkent Sana dahil kuzey ve kuzeybatıda hakimiyet sağlıyor. Uluslararası toplumun tanıdığı Yemen hükümeti ise kuzeyde sınırlı bölgelerde varlık gösteriyor.

HADRAMUT VE MEHRA NEDEN KRİTİK?

Petrol zengini Hadramut, Yemen’in enerji kaynakları ve limanları açısından hayati önemde. Umman sınırındaki Mehra vilayeti ise kara ve deniz geçişleri nedeniyle stratejik bir konumda bulunuyor. Bu iki vilayetin GGK kontrolüne geçmesi, ülkedeki dengeleri kökten değiştirdi.

SICAK ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI?

GGK güçleri, 3 Aralık’ta Hadramut’un merkezi Seyun’da askeri karargah, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve havalimanını ele geçirdi. Ardından Mehra vilayetinde de kontrol sağlandı. Bu adımlar, Yemen hükümetinin sahadaki etkinliğini büyük ölçüde zayıflattı.

SON 10 YILDA NE YAŞANDI?

2014’te Husilerin Sana’yı ele geçirmesiyle Yemen iç savaşa sürüklendi. 2015’te Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon müdahale etti. 2017’de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi kuruldu. 2019’da Aden GGK’nin kontrolüne geçti. 2022’de Husilerle geçici ateşkes sağlandı.

BUGÜN GELİNEN NOKTA

GGK, Yemen’in güneyinde fiili bir hakimiyet kurdu. Suudi Arabistan ile BAE arasındaki gerilim sahaya yansıdı. Yemen, yeniden bölgesel güç mücadelesinin merkezine oturdu.

