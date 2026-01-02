Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Pazartesi Sayın Trump ile yine bir görüşmemiz olacak." ifadelerini kullanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Hazreti Ali Cami'nde kıldığı cuma namazının ardından ülke ve dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Filistin'deki katliamına "dur" demek için 2026'ın ilk gününde İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenen Gazze mitingine değinen Erdoğan, "Yeni yıla girerken, Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. Bu şunu gösteriyor, Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz ve İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak." dedi.

"NE GAZZE NE DE FİLİSTİN YALNIZ KALMAYACAK"

Türkiye'nin Gazze ve Filistin'i yalnız bırakmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak insanlar güç birliğimizi devam ettireceğiz. 2026'ya çok daha farklı şekilde güçlü bir şekilde giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile pazartesi görüşeceğim

"NETANYAHU DENİLEN BU FİRAVUNUN YAPTIKLARI YANINA KALMAYACAK"

Erdoğan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki göstererek, "Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Televizyon ekranlarında o çadırdan başka her şeye benzeyen rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Çünkü onun buna müsaadesi gerekiyor. Elimizde konteynerler var. Bunlarla o çadırlarda yaşamaktan Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizi kurtarma şansına sahip olabilirdik ama olamıyoruz. Er ya da geç inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız." dedi.

"TRUMP İLE PAZARTESİ GÖRÜŞECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa da değinerek, "Benim gerek Sayın Putin ile gerek Zelenskiy ile gerek bu konuda Trump ile, Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve, 'Gönüllüler Konferansı' adı altında olacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Ama bu arada yine Sayın Trump ile de pazartesi akşamı, gündüz saat 4 gibi Sayın Trump ile de yine bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile pazartesi görüşeceğim

"2026'YA OLUMLU BİR ŞEKİLDE GİRDİK"

Erdoğan, "2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik, giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerek Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada inşallah başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek, buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi, bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah daha gayretle bu rezervi güçlü hale getireceğiz ve 2026'yı da bu şekilde karşılayacağız." şeklinde konuştu.

"YENİ PROJELERLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Deprem konutları ve sosyal konut projelerine de değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle Çevre Bakanlığımız, yani Murat Bey tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor ve böylece 11 ilimiz "deprem ili" olarak bu çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek ve deprem konutlarındaki hedeflerimize de inşallah ulaşacağız. Ve deprem konutlarının dışında da sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi inşallah projelerle yolumuza devam edeceğiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası