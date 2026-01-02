Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük kargo terminali ve uçak içi ikram tesisini kuruyor. 100 milyar liralık yatırımla 26 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Türkiye'nin öncü markalarından Türk Hava Yolları (THY), devasa bir yatırıma hazırlanıyor. THY, dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini hayata geçiriyor. 100 milyar liralık yatırımla binlerce kişiye istihdam sağlanacak.

26 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

THY'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bu gurur bizim." ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE BÜYÜYOR, THY KANATLANIYOR"

THY'nin paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye dünya havacılığında standartları yükseltmeye devam ediyor. 2026'da yeni havacılık yatırımlarımızla bu yükselişi daha da güçlendiriyoruz. 4,5 milyon ton kapasitesiyle dünyanın en büyük hava kargo terminalini, günlük 500 bin kişilik ikram kapasitesiyle dünyanın en büyük uçak içi ikram tesisini hayata geçiriyoruz. Modern eğitim tesisleriyle havacılığa yeni etkinlikler kazandırıyoruz. 2026 yılında iki yeni veri merkeziyle mevcut teknoloji kapasitemizi 5 katına çıkarıyoruz. 2026'da Avrupa'nın en büyük yeni nesil geniş gövde motor bakım merkezini hayata geçiriyoruz. 2026 yılında 26 bin kişiye yeni istihdam sağlıyor, havacılık ekosistemini büyütüyoruz. 2026 yılında 100 milyar TL'lik yatırımla dünya havacılığındaki zirve yolculuğumuzu hız kesmeden devam ettiriyoruz. Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak ülkemizin geleceğini güveniyor, yatırımlarımızla zirve yolculuğumuza devam ediyoruz. Türkiye büyüyor, THY kanatlanıyor"

