Survivor 2026 sezonu daha ilk bölümlerden itibaren yarışmacılarıyla gündeme gelmeyi başardı. Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle ekrana gelen yeni sezonda, Gönüllüler takımında yer alan Lina Hourich hem ekran duruşu hem de çok yönlü geçmişiyle izleyicilerin merak ettiği isimler arasında dikkat çekti. Survivor Lina kimdir, nereli, kaç yaşında merakla araştılıyor.

Survivor Lina kimdir, nereli, kaç yaşında soruları gündemde yerini buldu. Survivor 2026 Gönüllüler kadrosu içinde herkesin dikkatini çeken isimler arasında olan Lina'nın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte Lina Hourich hayatı...

SURVİVOR LİNA HOURİCH KİMDİR?

Survivor 2026 Gönüllüler takımında yer alan Lina Hourich eğitimini gazetecilik ve radyo-televizyon programcılığı alanlarında lisans ve yüksek lisans derecesinde başarıyla bitirdi. Medya kökenli olan Lina, dövme sanatçılığı, dijital içerik üretimi ve podcast yayıncılığı gibi farklı alanlarda da aktif olarak çalışmalar yürütüyor.

SURVİVOR LİNA NERELİ, TÜRK MÜ?

Lina Hourich İstanbul doğumludur. Baba tarafı Arap kökenli, anne tarafı ise Makedon göçmeni olan Lina Hourich Türk vatandaşıdır.

SURVİVOR LİNA KAÇ YAŞINDA?

Lina Hourich 1995 yılında dünyaya geldi. 31 yaşında olan Lina Hourich Survivor 2026 yarışması ile dikkatleri üzerine çekti.

