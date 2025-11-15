A Milli Futbol Takımı’nın Bulgaristan karşısında alacağı olası galibiyetin gruptaki dengeleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası yolundaki sıralama durumu ve play-off ihtimalleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Bursa’da Bulgaristan ile oynanacak karşılaşma yalnızca üç puan açısından değil, Türkiye’nin grup sıralamasındaki geleceği için de belirleyici öneme sahip. Türkiye kazanırsa 2026 Dünya Kupası'nda gitme ihtimalleri gündeme geldi.

TÜRKİYE BULGARİSTAN’I YENERSE NE OLUR?

Türkiye, grupta şu anda 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bulgaristan karşısında alınacak bir galibiyet, milli takımın bu pozisyonunu daha da güçlendirecek. Çünkü Bulgaristan sıfır puanda bulunuyor ve Türkiye ile olan puan farkını kapatması mümkün görünmüyor. Bu nedenle Türkiye, kazanması halinde grup ikinciliği yarışında büyük avantaj elde edecek.

Aynı saatte oynanacak Gürcistan-İspanya karşılaşmasının sonucu da gruptaki dengeleri etkileyebilir. Gürcistan’ın puan kaybetmesi durumunda Türkiye’nin play-off şansı daha da artacak. Ancak maçların sonuçları ne olursa olsun Bulgaristan karşısında alınacak her puan, ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası yolunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI’NA GİTMEYİ GARANTİLEDİ Mİ?

Türkiye’nin Bulgaristan maçından alacağı üç puan, Dünya Kupası’na doğrudan katılımı garanti etmiyor. Avrupa Elemeleri formatında yalnızca grup liderleri, yani toplam 12 takım, doğrudan Dünya Kupası bileti alabiliyor. E Grubu’nda ise İspanya, dört maçta dört galibiyetle 12 puana ulaşarak liderlik koltuğunda otururarak avantajını koruyor.

Türkiye’nin liderlik şansı hala matematiksel olarak sürse de İspanya’nın alacağı sonuçlar belirleyici olacak. Bu nedenle Bulgaristan galibiyeti, Türkiye’ye doğrudan Dünya Kupası bileti kazandırmayacak fakat play-off potasında kalmayı sürdürecek. Bu durum, ay-yıldızlı ekibin grupta kalan maçlarda alacağı her puanın önemini artırıyor.

TÜRKİYE’NİN 2026 DÜNYA KUPASI’NA GİTME İHTİMALLERİ

Türkiye’nin Dünya Kupası’na gitme ihtimali iki farklı senaryoya bağlı:

1. Grubu lider tamamlama

2. Play-off aşamasına katılım

Liderlik ihtimali, doğrudan İspanya’nın alacağı sonuçlara bağlı olduğu için oldukça düşük. İspanya’nın kaybedeceği puanlar ve Türkiye’nin kazanacağı tüm maçlar, liderlik kapısını sadece teorik olarak aralık bırakıyor. Yaygın beklenti ise Türkiye’nin play-off yolunu güçlendirmesi yönünde.

Play-off aşamasında 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelen 4 takım mücadele edecek. Türkiye’nin Bulgaristan karşısında kazanacağı üç puan, bu aşamada yer alabilmesi için büyük önem taşıyor. Son maçların ardından oluşacak genel sıralama, Türkiye’nin Dünya Kupası yolundaki kaderini belirleyecek.

İREM ÖZCAN

