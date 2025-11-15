Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması öncesi milli takımın eksikleri, muhtemel 11'leri ve aday kadrosu belli oldu. Sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan tek isim netleşirken ay-yıldızlılarda hazırlıklar tamamlandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir viraja giren A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Bursa’da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Grupta ikinci sırayı güvence altına almak isteyen ay-yıldızlılar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. TFF’den gelen son açıklamalarla birlikte milli takımın eksikleri, muhtemel 11’i ve geniş kadrosu netlik kazandı.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

A Milli Takım’da Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi tek eksik Emirhan Topçu olarak açıklandı. Arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle son iki antrenmana katılamayan genç oyuncu, teknik ekibin değerlendirmesi sonrası kadrodan çıkarıldı. TFF, oyuncunun tedavisinin kulübü Beşiktaş’ta devam etmesinin uygun görüldüğünü duyurdu.

Emirhan’ın yokluğu dışında ay-yıldızlılarda herhangi bir sakatlık bulunmuyor. Öte yandan Eren Elmalı bahis soruşturmasında adı geçmesi nedeniyle aday kadrosundan çıkarılmıştı.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış, Arda, Kenan, Kerem.

Bulgaristan: Mitov, Popov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov, Shopov, Gruev, Krastev, Petkov, Minchev, Despodov.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI ADAY KADROSU

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Alex Bozhev (Slavia Prag), Dimitar Evtimov (Botev Vratsa)

Defans: Atanas Chernev (Estrela da Amadora), Kristian Dimitrov (Levski Sofya), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Martin Georgiev (Slavia Sofia), Viktor Popov (Korona Kielce), Christian Petrov (Heerenveen), Stefan Velkov (Vejle)

Orta Saha: Ilia Gruev (Leeds United), Filip Krastev (Oxford United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Kristian Stoyanov (Slavia Sofia), Stanislav Shopov (Osijek), Ivaylo Chochev (Ludogorets), Ivan Yordanov (Ludogorets)

Forvet: Marin Petkov (Levski Sofya), Stanislav Ivanov (Ludogorets), Georgi Rusev (CSKA), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum), Kiril Despodov (PAOK), Martin Minchev (Cracovia), Vladimir Nikolov (Korona Kielce)

