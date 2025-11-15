Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş.’nin halka arz süreci için resmi başvuru yapıldı. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı açıklama sonrası TV8’in borsaya giriş tarihi ve halka arz takvimi yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı.

Medya sektörünün önde gelen kanallarından TV8, halka arz süreci için ilk resmi adımı attı. Şirketin KAP’a yaptığı bildirimde hem sermaye artırımı hem de ortak satış yöntemiyle halka açılacağı duyuruldu. Yatırımcıların radarına giren bu gelişme sonrası TV8’in borsaya ne zaman gireceği ve halka arzın kapsamı merak konusu oldu.

TV8 HALKA ARZ NE ZAMAN?

TV8 TV Yayıncılık A.Ş., 14 Kasım’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle halka arz sürecinin başlatıldığını duyurdu. SPK’ya yapılan başvurunun ardından sürecin net takvimi kurul onayından sonra kesinleşecek. Halka arzın 2025 yılı bitmeden gerçekleşebileceği tahmin ediliyor ancak tarih SPK’nın onay zamanlamasına göre değişiklik gösterebilir.

Şirketin açıklamasına göre TV8'in çıkarılmış sermayesi 150 milyon TL’den 171 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu artış sırasında mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak yeni paylar halka arz edilecek. Aynı zamanda Acun Medya Holding A.Ş.’nin elindeki 14 milyon TL nominal değerli pay da satışa sunulacak. Böylece toplam 35 milyon payın halka arz edilmesi planlanıyor.

TV8 halka arz ne zaman?

TV8 HALKA ARZ NE ZAMAN BORSAYA GİRECEK?

SPK başvurusunun ardından halka arz süreci için takvim oluşturulacak ve onay sonrasında TV8’in Borsa İstanbul’da işlem görmesi bekleniyor. Normal şartlarda SPK onay süreci, başvurudan sonra ortalama birkaç haftayı bulabiliyor. Bu nedenle TV8’in 2025 yılı içinde Borsa İstanbul’da halka arz takvimine dahil edilmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

TV8 halka arz ne zaman borsaya girecek?

HALKA ARZ FİYATI BELLİ OLDU MU?

TV8'in halka arz fiyatı SPK onayı sonrasında izahname ile birlikte açıklanacak. Fiyatlandırma, şirket değerlemesi ve piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenecek.

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası