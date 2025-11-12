Pasifik Holding katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? PAHOL halka arz tarihleri açıklandı

Pasifik Holding halka arzı, 2025 yılının en geniş katılımlı yatırımlarından biri olmaya hazırlanıyor. Borsa İstanbul’da PAHOL koduyla işlem görecek olan şirket, 1,50 TL fiyatla toplam 4 milyar adet hisseyi satışa sunacak.

PASİFİK HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Pasifik Holding halka arzı Katılım Endeksi’ne uygun değil. Şirketin faaliyet alanlarında faizli finansman unsurlarının bulunması nedeniyle bu endekse dahil olamıyor. Bu durum, faizsiz yatırım prensibini benimseyen yatırımcılar için önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Pasifik Holding halka arz süreci 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirket, Borsa İstanbul’da PAHOL koduyla işlem görecek. Halka arz fiyatı 1,50 TL olarak belirlenirken, halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

Toplam 4 milyar adet hissenin satışa çıkacağı arzda talep toplama işlemleri üç gün boyunca sürecek. Eşit Dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arz, bireysel yatırımcılar açısından eşit katılım fırsatı sunuyor.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

PAHOL halka arzında lot miktarı, katılım oranına göre değişiklik gösterecek. Muhtemel lot dağılımı:

150 bin katılım - 10.666 lot (15.999 TL)

250 bin katılım - 6.400 lot (9.600 TL)

500 bin katılım - 3.200 lot (4.800 TL)

1,1 milyon katılım - 1.454 lot (2.181 TL)

2,2 milyon katılım - 727 lot (1.090 TL)

Katılım sayısı yükseldikçe yatırımcılara düşen lot miktarı azalacak. Ortalama katılım senaryosuna göre bireysel yatırımcıların 1.000-1.500 lot aralığında pay alması bekleniyor.

PAHOL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Pasifik Holding halka arzı çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden gerçekleştiriliyor. A1 Capital, Ahlatcı, Garanti BBVA, Gedik, İş Yatırım, Kuveyt Türk, QNB Finans, Tacirler, Ünlü & Co, Vakıf, Yapı Kredi ve Ziraat Yatırım gibi birçok kurum sürece aracılık edecek.

Yatırımcılar, bu kurumların mobil uygulamaları veya internet şubeleri üzerinden kolayca talep oluşturabilir. Eşit Dağıtım yöntemiyle yapılan halka arzda her yatırımcı eşit pay alma hakkına sahip.

PASİFİK HOLDİNG NE İŞ YAPAR, SAHİBİ KİM?

Pasifik Holding, Türkiye’nin en köklü yatırım gruplarından biri olarak beş ana sektörde faaliyet gösteriyor. Grup; gayrimenkul, enerji, teknoloji, lojistik ve madencilik alanlarında toplam 55 şirkete sahip. 1986’da Orçay’ın kuruluşuyla temelleri atılan Pasifik Holding, bugün borsada işlem gören dört iştirakle faaliyet gösteriyor: Pasifik GYO (PSGYO), Pasifik Teknoloji (PATEK), Pasifik Eurasia (PASEU) ve Orçay (ORCAY).

Holding, yerli insansız helikopter üretimiyle tanınan Pasifik Teknoloji ve demiryolu taşımacılığı alanında öne çıkan Pasifik Eurasia sayesinde hem teknoloji hem lojistik sektörlerinde stratejik konumunu güçlendiriyor.