TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başlatılan 500 bin sosyal konut başvurularında süreç devam ediyor. Kimlik numarası sınırlaması kalkarken, başvuruların ne zaman sona ereceği ve son başvuru takvimi merak konusu oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut kampanyası için yoğun başvuru süreci sürüyor. İlk beş gün kimlik numarasına göre sınırlı şekilde ilerleyen e-Devlet başvuruları artık tüm vatandaşlara açıldı. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, son başvuru tarihini kaçırmamak için süreçle ilgili ayrıntıları araştırıyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

10 Kasım 2025 sabahı başlayan sosyal konut başvurularının son tarihi resmi olarak açıklandı. TOKİ’nin yayımladığı takvime göre başvurular 19 Aralık 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarih hem e-Devlet hem de banka başvurularını kapsıyor. Bununla birlikte e-Devlet sistemi üzerinden yapılan başvurular için kapanış tarihi 18 Aralık olarak belirlendi.

Son başvuru tarihine kadar hem 1+1 hem 2+1 daireler için talep toplanmaya devam edecek. TOKİ, bu kampanyayı Türkiye genelinde uygun ödeme koşullarıyla geniş kitlelere erişebilir konut sunmak amacıyla yürütüyor.

TOKİ 500 bin konut başvuru tarihleri

500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI HERKESE AÇILDI MI?

Başvurular 11-14 Kasım tarihleri arasında yalnızca T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılabiliyordu. Bu uygulama yoğunluk oluşmaması için tercih edilmişti. Ancak 15 Kasım itibarıyla bu sınırlama kalktı ve başvuru şartlarını taşıyan tüm vatandaşlara e-Devlet üzerinden başvuru ekranı açıldı.

e-Devlet başvurularının dışında banka üzerinden işlem yapmak isteyenler ise 10 Kasım’dan itibaren TCKN fark etmeksizin projeye atanmış banka şubelerine giderek başvuru yapabiliyor. Her projenin hangi banka tarafından yürütüldüğü ise TOKİ tarafından ilan ediliyor. Bu nedenle vatandaşların ilgili projeyi inceleyip doğru bankaya başvuruda bulunması gerekiyor.

500 bin Sosyal Konut Başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

500 bin sosyal konut kampanyasına başvurmak için bazı kriterlerin karşılanması gerekiyor. Başvuru ücretinin 5 bin TL olarak belirlenmesiyle birlikte vatandaşlar bu ücreti ilgili banka veya e-Devlet üzerinden kampanya kurallarına göre yatırarak sürece dahil olabiliyor. Bu ücret, kurada hak kazanamayanlara geri iade ediliyor.

TOKİ projelerinde genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranıyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması ve hane gelirinin belirlenen sınırları aşmaması gerekiyor. Bazı projelerde yaş ve ikamet şartları da uygulanabiliyor. Başvuru sırasında bu kriterler kontrol edildiği için işlem öncesi vatandaşların tüm detayları incelemesi önem taşıyor.

