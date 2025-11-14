A Milli Takım’ın 15 Kasım Cumartesi günü Bursa’da Bulgaristan ile oynayacağı kritik 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçının hakemi açıklandı. İskoç hakem Nicolas Walsh’ın atanmasıyla birlikte, kariyeri, yönettiği karşılaşmalar ve istatistikleri futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

Türkiye-Bulgaristan mücadelesi yaklaşırken gözler hem A Milli Takım’ın kadrosuna hem de karşılaşmayı yönetecek hakem ekibine çevrildi. TFF’den yapılan açıklamayla birlikte, müsabakanın hakeminin İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Nicolas Walsh olacağı netleşti.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye-Bulgaristan karşılaşmasını İskoç hakem Nicolas Walsh yönetecek. Walsh’a, İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Francis Connor ve Daniel McFarlane yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Dördüncü hakem ise Donald Robertson olacak.

UEFA ve FIFA organizasyonlarında görev alan Walsh, milli maçlar ve Avrupa kupaları dahil birçok farklı seviyede karşılaşma tecrübesi bulunuyor.

Türkiye Bulgaristan maçı hakemi kim?

NİCOLAS WALSH KİMDİR, NERELİ?

Nicolas Walsh, 30 Kasım 1990 doğumlu İskoç bir futbol hakemidir. İskoçya Futbol Federasyonu bünyesinde yetişen Walsh, genç yaşta profesyonel hakemliğe adım atan isimlerden biri oldu. Uluslararası arenada FIFA kokartıyla görev alarak Avrupa liglerinde aktif şekilde maç yöneten hakemler arasında yer aldı.

Hakemlik kariyerine İskoç alt liglerinde başlayan Walsh, kısa sürede İskoç Premiership karşılaşmalarına yükseldi. 2022’de Celtic-Hearts maçındaki VAR yönetimi, kariyerinde öne çıkan dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Şu anda hem UEFA organizasyonlarında hem de İskoç liglerinde aktif olarak görev yapmayı sürdürüyor.

Nicolas Walsh kimdir, nereli?

NİCOLAS WALSH'IN DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE İSTATİSTİKLERİ

Walsh’ın kariyerinde yer alan maç istatistikleri, hem tecrübesini hem de görev aldığı organizasyon çeşitliliğini ortaya koyuyor. Toplamda 438 karşılaşma yöneten Walsh, bu maçlarda 1713 sarı kart, 66 kırmızı kart ve 147 penaltı kararı verdi.

Walsh’ın yönettiği maçların önemli bir kısmı İskoçya liglerinde yer alıyor. Scottish Championship, Scottish Premiership, Scottish FA Cup ve League Cup gibi organizasyonlarda yoğun biçimde görev aldı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa elemeleri gibi uluslararası turnuvalarda da maç yönetti.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası