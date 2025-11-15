Fenerbahçeli file bekçisi Ederson'un kalesini koruduğu Brezilya, Londra'da hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 2-0 mağlup etti.

Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Brezilya, hazırlık maçında Senegal ile karşı karşıya geldi.

Londra'da bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya 2-0'lık skorla kazandı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Estevao ve 35. dakikada Casemiro kaydetti.

Brezilya'da Fenerbahçeli Ederson, Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs maça ilk 11'de başladı.

Brezilya, bir sonraki maçında Tunus ile Fransa'da karşılaşacak. Senegal ise Kenya ile karşı karşıya gelecek.

EMRAH TAŞÇI

