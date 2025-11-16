ABD Büyükelçiliği yakınında görev yapan deniz piyadeleri ile çete üyeleri olduğu düşünülen silahlı kişiler arasında çatışma çıktı. Ateş altına alınan ABD birlikleri karşılık verirken yaralanma yaşanmadı. Çete şiddetinin hızla tırmandığı başkentte güvenlik kontrolü giderek zayıflarken büyükelçilik çevresindeki önlemler artırıldı.

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de, ABD Büyükelçiliği korumasında görev yapan deniz piyadeleri ile Haitili çete üyeleri olduğu düşünülen kişiler arasında çatışma yaşandı.

ABD Deniz Piyadeleri Sözcüsü Steven J. Keenan, 13 Kasım’da gerçekleşen olayda deniz piyadelerinin ateş altına alındığını ve karşılık verdiğini açıkladı. Çatışmada yaralanan olmadı.

Keenan, deniz piyadelerinin dünya genelindeki ABD büyükelçiliklerinin güvenliğini sağlamakla görevli olduğunu, tehditlere hızlı ve disiplinli şekilde cevap verdiklerini söyledi.

Haiti polisi, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

HAİTİ’DE KONTROL KAYBEDİLİYOR: ÇETELER SOKAKLARI ELE GEÇİRDİ

Uzun süredir siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan Haiti, çetelerin neden olduğu şiddet dalgası nedeniyle çökmenin eşiğinde. Ülke genelinde artan saldırılar, kaçırma olayları ve silahlı çatışmalar, başkenti Port-au-Prince’i yaşanamaz hale getirdi.

Çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyon kişi yerinden olurken, Nisan–Haziran döneminde en az 1520 kişi öldü, 600’den fazla kişi yaralandı. BM’ye göre bu olayların yüzde 60’ından fazlası, güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" adlı çeteleri yabancı terör örgütleri listesine ekledi.

BÜYÜKELÇİLİK ÇATIŞMALARININ ARDINDAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Port-au-Prince’deki ABD Büyükelçiliği, son yıllarda artan çete saldırıları nedeniyle sık sık güvenlik güçleriyle takviye ediliyor.

2024 yılında yaşanan yoğun çatışmalar sırasında büyükelçiliğe terörle mücadele güvenlik ekibi gönderilmişti. Ağustos 2025’te ise yeni bir deniz piyadesi birliği ülkeye ulaştı.

Başkentte çetelerle yaşanan silahlı çatışmalar sürerken, büyükelçilik çevresindeki güvenlik hattı genişletildi. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

HAİTİ’DE KAOSUN KÖKLERİ: SUİKAST, DEPREM VE ÇÖKEN DEVLET YAPISI

Haiti, 2010’daki yıkıcı depremin ardından toparlanamayan altyapısı, derin siyasi krizleri ve çete hâkimiyetinin güçlenmesiyle kontrol dışı bir sürece sürüklendi. 2021’de Başkan Jovenel Moïse’nin evinde suikasta uğramasının ardından güvenlik durumu tamamen çöktü.

Mart 2024’ten bu yana ülkede olağanüstü hal uygulanıyor. ABD'nin seyahat uyarısı, Haiti’ye gidilmemesi yönünde en üst seviyede.

