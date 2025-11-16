İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB iştiraki Ağaç AŞ ile çalışan 13 tedarikçi firmanın, şirket yöneticileri tarafından “sistem ve seçim finansmanı” adı altında rüşvet vermeye zorlandıkları iddia edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan firma sahipleri, yapılan işlerin yaklaşık %10’u oranında para talep edildiğini, ödemelerin geciktirilerek baskı kurulduğunu anlattı. Tüm bu iddialar MASAK raporu ile de örtüştü.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmaya ilişkin iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Ağaç AŞ ile iş yapan 13 tedarikçinin etkin pişmanlık ifadelerinde, kendilerinden "sistem ve seçim finansmanı" adı altında istenen rüşvete ilişkin anlatımları yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer alan 143 eylemden 121 ila 132 arasındaki 11 eylemin İBB iştiraki Ağaç AŞ'de gerçekleştiği belirtildi.

13 FİRMA İTİRAFÇI OLDU

Ağaç AŞ ile iş yapan tedarikçi firmalardan 13'ü itirafçı oldu. Savcılık, bu şüpheliler için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

İddianamede, Ağaç AŞ'de tedarikçilerden yapılan iş tutarının yüzde 10'u oranında rüşvet talep edildiği ve bu paraların şirket yöneticileri aracılığıyla sistematik biçimde toplandığı öne sürüldü.

TÜM TEDARİKÇİLERDEN YÜZDE 10'U İSTENDİ!

Güney Çiçekçilik'in sahibi şüpheli Ensar Güney, iddianamede yer verilen ifadesinde, Güney'in 2023-2024 yıllarında Ağaç AŞ'ye yaklaşık 100 milyon lira tutarında ürün teslim ettiğini, ödemelerin yapılmaması üzerine Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisine gelerek, Ali Sukas'ın tüm tedarikçilerden yüzde 10 talep ettiğini söylediğini bildirdi.

Talep edilen yaklaşık 10 milyon lira yerine 2024'ün ekim ayında 35 bin avroyu, 2025'in şubat ayında 15 bin doları Sukas'a elden verdiğini, karşılığında da 7 çek aldığını anlatan Güney, aynı amaçla 352 bin 250 lira tutarında hediye kartını da Polat'a verdiğini ifade etti.

İddianamede, Ensar Güney'in anlatımlarının MASAK raporundaki hesap hareketleriyle örtüştüğü, ayrıca HTS kayıtlarında Güney ile Polat'ın aynı tarihlerde Yalova Altınova'da ortak baz sinyali verdiği tespitine vurgu yapıldı.

Güney Çiçekçilik firmasının 2019-2025 arasında Ağaç AŞ'den 199 ihale aldığı, bu nedenle Ensar Güney'in "alacaklarını tahsil etmek amacıyla para verdiği" yönündeki savunmasının kabul edilmediği belirtilen iddianamede, "bu ödemelerin süreklilik arz eden bir rüşvet ilişkisini gösterdiği" ifade edildi.

PARAYI POŞETE KOYUP, MASANIN ALTINA BIRAKTI

Durusu Fidancılık'ın sahibi şüpheli Savaş Bayraktar da iddianamede yer alan ifadesinde, 2023-2024 yıllarında Ağaç AŞ'ye yaklaşık 45 milyon liralık ürün sattığını, ödemelerin gecikmesi üzerine Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisinden seçim nedeniyle para istediğini ve ödemelerin bu şartla yapılabileceğini söylediğini aktardı.

Kendisinden 50 bin dolar istendiğini öne süren Bayraktar, bunu karşılayamadığını ancak seçim sonrasında alacaklarını tahsil etmek amacıyla 500 bin lirayı Ümit Polat'a elden verdiğini, parayı poşet içinde Polat'ın masasına bıraktığını anlattı.

İddianamede, MASAK raporuna göre, Ağaç AŞ'den Durusu Fidancılık hesabına 29 Mart 2024'te 4 milyon lira gönderildiği, Bayraktar'ın ifadesine uygun şekilde 1 Nisan 2024'te 500 bin lira nakit çektiği, Ümit Polat'ın da 14 Mayıs 2024'te toplam 52 bin lira nakit yatırma işlemi yapıldığı tespitine yer verildi. HTS kayıtlarında tarafların para alışverişinin yapıldığı tarihlerde ortak baz sinyali verdiği tespitine de dikkati çekildi.

Durusu Fidancılık'ın 2019-2025 arasında 27 ihale, ortağı olduğu Tilia Peyzaj'ın 3 yüksek bedelli ihale aldığı belirtilen iddianamede, şüpheli Bayraktar'ın para verdiğini söylediği tarihten sonra da Ağaç AŞ'den iş almaya devam etmesinin "rüşvet kastını gösterdiği" değerlendirmesi yapıldı.

İSTENEN PARANIN YARISI VERİLDİ

İddianamede, İstanbul Botanik firmasının sahibi şüpheli Bünyamin Durukan'ın da "ödemeler için rüşvet talebiyle karşılaştığını" beyan ettiği belirtildi.

Durukan ifadesinde, 2021-2024 döneminde Ağaç AŞ'ye yaptığı satışların 2024'te 25-30 milyon liraya ulaştığını, ödemelerin gecikmesi üzerine ciddi zarar yaşadığını öne sürdü.

Seçime bir hafta kala Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın, "yukarıdan para istendiğini ve ödemelerin bu şartla yapılacağını" söyleyerek kendisinden 30 bin dolar talep ettiğini ifade eden Durukan, seçimden önce hesabına 1 milyon 500 bin lira yatırıldığını, Nisan 2024'te Polat'ın odasında 15 bin doları elden verdiğini iddia etti.

İddianamede, MASAK raporuna göre, Ağaç AŞ'den İstanbul Botanik'in hesabına 29 Mart 2024'te 1,5 milyon lira aktarım yapıldığı, HTS kayıtlarında da Durukan ve Polat'ın 2, 5, 9 ve 17 Nisan 2024 tarihlerinde Eyüpsultan Finanskent bölgesinde ortak baz sinyali verdiği bilgileri kaydedildi.

İstanbul Botanik'in 2019-2025 arasında Ağaç AŞ'den 35 ihale aldığı bilgisi verilen iddianamede, Durukan'ın para verdiğini söylediği tarihten sonra da şirketten iş almaya devam ettiğine işaret edildi.

SEÇİMLERE DESTEK İÇİN PARA İSTENDİĞİ İDDİASI

Ağaç AŞ tedariklerinden Çağlayan Tarım adlı firmanın sahibi şüpheli Aleaddin Vardar, iddianamedeki ifadesinde, 2023 yılı sonunda Ağaç AŞ'den 93 milyon 735 bin lira alacağı bulunduğunu, bu süreçte dönemin Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın, 2024 yerel seçimlerinde destek için kendisinden 30 bin dolar talep ettiğini öne sürdü.

İki ayrı tarihte toplamda 65 milyon lira ödeme aldığını anlatan Vardar, yaklaşık 10 gün sonra Satın Alma Müdürü Ümit Polat'a 30 bin doları elden teslim ettiğini aktardı.

Vardar, 2024 yılı Mayıs ayında hesabına 20 milyon lira daha yatırıldığını, bu ödemenin ardından Sukas'ın "yukarıdan istendiğini" söyleyerek 10 bin dolar daha talep ettiğini ve bu parayı da Sukas'a makamında elden verdiğini belirtti.

"MASAK RAPORU VE HTS KAYITLARI İLE ÖRTÜŞTÜ"

Şüpheli Vardar'ın ifadelerinin de iddianamede yer alan MASAK kayıtları ve HTS incelemeleriyle örtüştüğü kaydedildi.

İddianamede, alacaklarının ödenmesi karşılığında para talep edildiğini beyan eden bir diğer şüpheli, Ağaç AŞ tedarikçilerinden Baydemir Çiçekçilik sahibi Fikret Baydemir oldu.

İfadesinde, 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla Ağaç AŞ'den 7 milyon lira civarında alacağı bulunduğunu söyleyen Baydemir, ödemeler gecikince Satın Alma Müdürü Ümit Polat'a başvurduğunu, Polat'ın ise kendisini dönemin Genel Müdürü Ali Sukas'a yönlendirdiğini kaydetti. Baydemir, Sukas'ın kendisine, ertesi gün 3 milyon lira ödeme yapılacağını, ayrıca 1 milyon 800 bin lira bedelli çek verileceğini, geri kalan borcun kısa sürede kapatılacağını ancak bunun karşılığında 1 milyon lira ödeme yapması gerektiğini söylediğini ifade etti. Baydemir, 9 Şubat 2024'te şirket hesabına 3 milyon lira yattığını, talep edilen meblağın tamamını karşılayamadığı için 15 bin doları poşet içinde Ağaç AŞ'ye, makamında olmadığı için Sukas'ın özel kalem görevlisi Murat Or'a teslim ettiğini öne sürdü.

İddianamede, MASAK raporuna göre, Baydemir'in hesabına 9 Şubat 2024'te 3 milyon lira gönderildiği, Baydemir'in ise parayı 14 Şubat 2024'te çektiği ve HTS ve baz kayıtlarında Baydemir ile Sukas ve Or'un 16 Şubat 2024'te ortak baz sinyali verdiği bilgileri aktarıldı.

Aden Süs Bitkileri sahibi Adem Yavuz'un da şirket yöneticileri tarafından "para verilmezse iş ve ödeme alamayacağı" yönünde baskı gördüğüne ilişkin beyanları iddianameye girdi.

Yavuz, 2022 sonunda Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisini çağırarak, 2023 seçimleri için Ağaç AŞ tedarikçilerinden para toplandığını, kendi payının 500 bin lira olduğunu söylediğini öne sürdü.

Yavuz, hesabına ertesi gün şirketten aynı tutarda ödeme yapıldığını, bu parayı çekerek Ali Sukas'a götürdüğünü ve Sukas'ın talimatıyla parayı dövize çevirip yaklaşık 22 bin doları özel kalem görevlisi Murat Or'a teslim ettiğini beyan etti.

İddianamede, MASAK raporu ve HTS kayıtlarında para transferleri ve tarihlerin örtüştüğünün altı çizildi.

"SEÇİM İÇİN ARAÇ GÖNDERMEM İSTENDİ"

Şüpheli Ahmet Sarı, iddianamedeki ifadesinde, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın, eşinin milletvekili adaylığı döneminde seçim çalışmaları için kendisinden araç istediğini belirtti.

Ağaç AŞ ve bağlı birimlerden yüksek tutarlı alacakları bulunduğu için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını savunan Sarı, kaç araç gönderdiğini cezaevi koşulları nedeniyle hatırlamadığını ancak plakalarıyla birlikte savcılığa sunacağını bildirdi. Sarı, halen İBB ve iştiraklerinden 3 milyar liranın üzerinde alacağı bulunduğunu iddia etti.

Ahmet Sarı'nın avukatının savcılığa ilettiği dilekçede, seçim çalışmaları için talep edildiği belirtilen ve daha sonra Ali Sukas'a teslim edilen 9 aracın plakaları verildi.

Ayrıca gizli tanık Gürgen, Ahmet Sarı'nın yaptığı işler karşılığında 250 milyon liranın Ertan Yıldız aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na gönderildiğini iddiasında bulundu.

İddianamede, PTS kayıtları ve dosyaya giren görsellerle bu araçların ilgili tarihlerde seçim faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edildiği belirtilerek, rüşvet karşılığı sağlanan 9 aracın, İmamoğlu suç örgütünün "sistem" adlı yapısına aktarılan menfaatin bir parçası olduğu ve araçların seçimde kullanılmasının bunu doğruladığı değerlendirmesi yapıldı.

Şüpheli İsmail Sarı da kardeşi Ahmet Sarı'nın beyanlarını doğrulayarak, ödemelerin geciktirilmesi nedeniyle şirketin zor durumda kaldığını, bu süreçte Fatih Keleş'in yüzde 5-7 komisyon istediğini, bunu birçok kez ağabeyi Ahmet Sarı'dan duyduğunu aktardı.

İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

İddianamede şüpheliler Tamer Gümüş, Dinçer Kantar, Yücel Mengir ve Ali İhsan Mengir'in de beyanları yer aldı.

Şüpheli Tamer Gümüş, Ulmus Fidancılık firması üzerinden Ağaç AŞ'den toplam 39 ihale aldığını, bu süreçte örgüt üyesi olduğu iddia edilen Ümit Polat'a 30 bin avro ile 2 milyon 278 bin lira tutarında hediye ve alışveriş kartı verdiğini beyan etti.

Şüpheli Dinçer Kantar, 2021'den itibaren Ağaç AŞ'ye iş yaptığını ve toplamda yaklaşık 104 milyon lira değerinde iş aldığını anlatarak, 2023 yılı sonlarında Ağaç AŞ satın alma müdürü Ümit Polat'ın, firmadan bir mağazanın hediye kartını talep ettiğini ve karşılığında iş alabileceklerini söylediğini, kendisinin de ödemeler yapıldığı takdirde bu taleplerinin karşıladığını bildirdiğini anlattı.

Şüpheli Yücel Mengir, rüşvet ödemesinin ortaklığı bulunan Kantar aracılığıyla Hüsnü Yüksel Tunar'a teslim edildiğini ifade etti.

Ali İhsan Mengir, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile yaklaşık 30 yıldır tanıştığını, oğulları ve damadı aracılığıyla Ağaç AŞ ihalelerine katıldıklarını kaydetti.

Mengir, ihalelerde oluşan fark ve dolar ödemelerinin örgüt yöneticisi Ertan Yıldız'a teslim edilmek üzere yapıldığını belirtti.

12 MİLYONLUK RÜŞVET TESPİT EDİLDİ

Savcılığın iddianamede, şüphelilerin toplam 12 milyon 229 bin 350 lira tutarında rüşvet verildiği tespitine yer verildi.

Şüpheli Kadir Gümüş de daha sonra görüştüğü Ağaç AŞ Genel Müdürü Sukas'ın, alacaklarını tahsil edebilmesi için kendisinden toplamda 37 bin 500 dolar civarında ödeme talep ettiğini iddia etti.

Talep edilen parayı kısım kısım ödediğini ifade eden Gümüş, ilk olarak 15 bin dolar, ardından 10 bin ve 12 bin 500 dolar olmak üzere toplamda 37 bin 500 dolar tutarında ödemeyi Hüsnü Yüksel Tunar aracılığıyla teslim ettiğini söyledi.

PARA SEÇİM ÇALIŞMALARINDA KULLANILMIŞ

İddianamede, Ali Sukas ve Ümit Polat'ın topladığı rüşvetlerin, örgüt içinde kurulan "sistem" adlı yapıya aktarıldığı ve bu gelirlerin seçim çalışmalarının finansmanında kullanıldığı ileri sürüldü.

Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu'nun "rüşvet alan", Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın "rüşvet suçuna aracılık eden" konumunda sorumlu tutulması gerektiği, örgüt üyeleri şüpheliler Ali Sukas ve Ümit Polat'ın ise örgüt lideri adına ve örgüt yöneticisi olan şüpheli Ertan Yıldız'ın talimatı üzerine önce rüşvet talep edilecek firmayı belirleyip, rüşvet anlaşması yaparak bu paraları teslim almaları nedeniyle ayrı ayrı "zincirleme şekilde rüşvet" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

