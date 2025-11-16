Suriye’nin Rakka ilinde Savunma Bakanlığı güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında Madan Ganim Ali hattında çatışma çıktı.

Suriye’nin doğusundaki Rakka ilinde, Suriye Savunma Bakanlığı güçleri ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Madan Ganim Ali hattında çatışma yaşandı.

Yerel kaynaklar, çatışmaların anlık olarak şiddetlendiğini aktardı. Bölge, son aylarda Türkiye, ABD ve Avrupa’nın da yakından takip ettiği en kritik alanlardan biri hâline gelmiş durumda.

PKK/YPG TAKVİYE BİRLİK GÖNDERDİ

Çatışmaların geniş bir alana yayıldığı bildirilirken, PKK/YPG’nin bölgeye takviye birlik sevk ettiği öğrenildi. Suriye ordusunun mevzilerinde hareketlilik sürerken, güvenlik kaynakları Rakka çevresindeki köylerde gerginliğin arttığını kaydetti.

Madan Ganim Ali hattında yaşanan sıcak temas nedeniyle bölgedeki güvenlik dengesi hızla bozuldu. Ölü ve yaralılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

MÜZEYYEN BIYIK

