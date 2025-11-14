Suriye’nin Şam, Halep ve diğer doğu kentlerinde SDG/PKK/YPG karşıtı gösteriler düzenlendi. Zorla yerlerinden edilen binlerce Şuyuhlu, 11 yıl sonra topraklarına dönme taleplerini her hafta protestolarla yineliyor.

Suriye’nin Şam, Halep ve çevresindeki birçok kentte, SDG adını kullanan PKK/YPG karşıtı protesto gösterileri gerçekleştirildi. Başkent Şam, Halep’in Münbiç ilçesi ve Tel Abyad’da yüzlerce kişi örgütü protesto etmek için sokaklara çıktı.

"ALLAH'A SÖZ VERDİK..."

Şam'daki protestolarda göstericiler, "SDG'nin hapishaneleri, özgürlüğü hak eden onurlu insanlarla dolu", "SDG yenilecek ve geri çekilecek", "Halk, Cezire'nin özgürleştirilmesini istiyor", "Allah'a söz verdik; Cezire özgürleşmeden meydanları terk etmeyeceğiz", "SDG ve devrik Esed rejimi, captagon ticaretinin baş aktörleridir" ve "Cezire'nin özgür insanları geri dönecek, PKK'ya karşı kararlılıkla ilerleyecek" yazılı pankartlar taşıdı.

SİVİLLERİ YERLERİNDEN ETTİLER

Örgütün işgal ettiği Halep kırsalında, Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde de örgütün ihlalleri, sivilleri zorla yerinden etmeleri, hapishanelerinde tuttuğu siviller nedeniyle protestolar yapıldı.

Protestocular, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrı yaparak ülkenin doğusunun terör örgütünden temizlenmesini istedi.

Örgütün haksız tutuklamaları, zorunlu askerlik uygulamasını ve yolsuzlukları sonlandırmasını isteyen göstericiler, Suriye hükümetinden bölgeyi terörden arındırmasını talep etti.

Binlerce kişinin tek isteği evlerine kavuşmak

60 BİN KİŞİNİN TEK BİR İSTEĞİ VAR

Suriye'nin Halep iline bağlı Şuyuh bölgesinden yaklaşık 60 bin kişinin 11 yılı aşkın süredir yerlerinden edilmesi nedeniyle bölge halkı her hafta düzenledikleri gösterilerle "geri dönüş hakkı" taleplerini yineliyor.

Şuyuh aşiretinin ileri gelenlerinden Şeyh Habib el-Naif, yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 köyden zorla göç ettirilen ailelerin en temel talebinin kendi topraklarına dönüş olduğunu söyledi.

Şeyh Naif, bölge halkının durumunun diğer göçmenlerden daha ağır olduğunu vurgulayarak, "Her hafta gösteri düzenliyoruz. Hükümetten ve uluslararası toplumdan sesimizi duymalarını ve geri dönüş talebimizi dikkate almalarını istiyoruz. Ancak süreç sürekli erteleniyor ve bize, Azez–Afrin karşılığında Şuyuh, gibi bir denklem dayatılıyor." dedi.

"11 YILDIR EVİMİZDEN UZAĞIZ"

Gösterilerin dönüş sağlanana kadar süreceğini belirten Şeyh Naif, "Ailelerimiz hala kamplarda yaşıyor ve topraklarına dönmek istiyor. Evlerimize dönene kadar bu yürüyüşler devam edecek." ifadelerini kullandı.

11 yıldır topraklarından uzaklar

Gösteriye katılan Mahmud Hamış da doğu bölgesinin halkının büyük bölümünün Araplardan oluştuğunu ve 11 yıldır zorla yerlerinden edildiklerini söyledi.

Hamış, "Arazilerimiz tahrip edildi, evlerimiz yıkıldı, 11 yıldır zorunlu göçteyiz. Buradaki herkesin ortak talebi, kendi topraklarına dönmek." dedi.

Göç sürecinin bölge sakinlerinde derin travmalar bıraktığını dile getiren Hamış, "İnsan 11 yıl boyunca köklerinden kopuk nasıl yaşar? Bu acının tarifi yok. Hangi kelimeyle anlatabiliriz? Herkes bilsin ki biz 11 yıldır her gün o topraklara dönme hasretiyle yaşıyoruz." diye konuştu.

Hamış, yaşadıkları zorunlu göçün yalnızca Şuyuh halkının değil, tüm bölgenin sorunu olduğunu vurgulayarak, "Topraklarımız, anılarımız, geçmişimiz arkada kaldı. Dönüş hakkımızın tanınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

