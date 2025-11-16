Başrollerini Burçin Terzioğlu ile Özgür Çevik’in paylaştığı NOW TV'nin popüler dizisi Ben Leman 7. bölümün YouTube'a yayınlanmaması izleyicilerin dikkatini çekti.

BEN LEMAN 7. BÖLÜM NEDEN YOK?

Ben Leman dizisinin 7. bölümü bir hafta boyunca sadece Disney+ platformunda yayınlanacak. Bu nedenle Youtube’da olmayacaktır.

Dizinin yapımcı şirketi NTC Medya'nın aldığı karar ve anlaşma nedeniyle "Ben Leman" dizisinin yeni bölümleri televizyon yayınının hemen ardından direkt olarak YouTube'a yüklenmemektedir.

BEN LEMAN 7. BÖLÜM YOUTUBE'A NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ben Leman dizisi televizyon ekranlarında yeni bölümü yayınlandıktan sonra 5 gün boyunca sadece Disney+ platformunda izlenebiliyor. Ardından YouTube platformuna yüklenecektir

