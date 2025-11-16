Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nde genel başkan seçildi
Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.
Olağan kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, 1083 delege oy kullandı.
ERBAKAN YENİDEN GENEL BAŞKAN
Partinin kurucusu Fatih Erbakan, 1078 oy aldı, 5 oy geçersiz sayıldı. Erbakan, partisinin 3. olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak tekrar genel başkan seçildi.
