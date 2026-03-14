Özlem Çerçioğlu o sözleri affetmedi! CHP'li Tezcan'dan şikayetçi olacak
Geçtiğimiz aylarda AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın hakkında yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi. Çerçioğlu'nun avukatı, ifadelerin "gerçek dışı ve iftira niteliğinde" olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun avukatı Eylül Tanrıverdi tarafından yapılan yazılı açıklamada, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın Başkan Çerçioğlu hakkında kamuoyuna yansıyan ifadelerine tepki gösterildi.
Açıklamada, söz konusu ifadelerin gerçeklikten uzak ve iftira niteliğinde olduğu belirtilerek, konuya ilişkin hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Avukat Tanrıverdi açıklamasında, "CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın müvekkilim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yapmış olduğu gerçeklikten uzak, iftira içerikli ifadelerine ilişkin olarak görevli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.
TEZCAN NE DEMİŞTİ?
Kuşadası Belediyesi’ne yönelik operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Çerçioğlu’nun transfer bedeli olarak Ömer Günel’in kellesi istendi.” iddiasında bulunmuştu.