Netanyahu kabinesinde Türkiye paniği artık gizlenemiyor. İsrailli bakanların sert açıklamalarının ardından Tel Aviv yönetiminde tansiyon yükseldi. Kabine içinden sızan bilgilere göre İsrail, Türkiye’nin bölgesel etkisini dengelemek için ABD’ye ek baskı çağrıları yaptı. Özellikle Ankara’ya olası F-35 teslimatı iddiaları, Netanyahu ekibinde “acil müdahale” arayışını tetikledi.

Tel Aviv basınına konuşan İsrail’in Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi doğrudan hedef alan ifadeler kullandı.

Chikli, Türkiye’nin bölgesel güç dengelerini etkilediğini kabul ederek şunları söyledi:

"Türkiye bugün İsrail Devletine en ciddi tehdittir."

Öte yandan İsrailli bakan, Türkiye’nin Suriye’de İsrail’e karşı bir cephe kurduğunu öne sürerek şu iddialarda bulundu:

"Türkiye, Suriye’yi İsrail’e saldırmak üzere cephe olarak konumlandırıyor. Erdoğan ve Fidan, çok saldırgan ve agresif bir dış politika yürütüyorlar. Suriye’nin kuzeyinde üsler kuruyorlar. Şimdiden oklarını Kudüs ve diğer bölgelere çevirdiklerini söylüyor."

TÜRKİYE’Yİ İZOLE ETME ÇAĞRISI

Chikli, Türkiye’ye karşı daha sert dış politika adımları atılması gerektiğini ifade ederek şu çağrıda bulundu:

"Türkiye’yi izole etmek için dış ilişkilerde her şeyi yapmalıyız. Kıbrıs ve Yunanistan ile ilişkileri güçlendirmeliyiz."Ekonomik işbirliğini de güçlendirmeliyiz. Doğu Akdeniz ülkeleri ekseni üzerinde çalışmalıyız; Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve İtalya."

ABD’YE MESAJ: TÜRKİYE NATO’DAN ÇIKARILSIN İMASI

Chikli, Türkiye’ye yönelik baskının ABD üzerinden artırılması gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca ABD’deki dostlarımızı şuna ikna etmeliyiz; Müslüman Kardeşler propagandası yapan bir ülke, müttefik olamaz ve NATO’da yer alamaz."

F-35 KORKUSU

İsrail Ordu Radyosu'na göre Tel Aviv yönetimi ABD'nin Ankara'ya F-35 teslim etme ihtimalinden endişe duyuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Dışişleri ve Savunma Komitesi'ndeki kapalı bir oturumda, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimalini gündeme getirdiği ve ABD'nin böyle bir adım atması halinde İsrail'in şiddetle karşı çıkacağını ilettiği öne sürüldü.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası