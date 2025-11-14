İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmamasını tercih ettiklerini belirtti. Ankara'nın ABD için stratejik öneminin farkında olduklarını savunan Leiter, "Türkiye'nin ABD'den F-35 almamasını tercih ederiz" ifadesini kullandı.

Leiter, Jerualem Post gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ile İsrail arasındaki duruma da değindi. Türkiye'nin coğrafi olarak stratejik bir konumda olduğunu kaydeden Leiter, Ankara'nın ABD için stratejik öneminin farkında olduklarını savundu.

"GAZZE'DE YA DA SURİYE'DE TÜRK ASKERİ BULUNDURAMAYIZ"

Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takındığını dile getirdi. Türkiye'nin NATO üyesi, büyük bir orduya sahip ve kilit bir coğrafyada olduğunu kaydeden Leiter, "Gazze'de ya da Suriye'de Türk askerleri bulunduramayız. Bu pratik talepler ABD tarafından da sorgulanmadı; kabul edildi." iddiasına bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Leiter, ABD ile Arap ülkeleri arasındaki silah anlaşmalarının İsrail'in "bölgedeki askeri üstünlüğüne" zarar vermeyeceğini ancak Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduklarını söyleyerek, "Türkiye'nin ABD'den F-35 almamasını tercih ederiz." ifadesini kullandı.

ZEYNEP ERDİVANLI

