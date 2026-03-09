Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in, İsrail ordusunun adeta bir şubesi gibi çalışan istihbarat devi ImageSat International (ISI) için fırlattığı casus uyduların, bölgedeki kanlı bombardımanların "beyni" olduğu tescillendi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in, İsrail istihbaratının kalbi ImageSat International (ISI) için fırlattığı casus uyduların, bölgedeki kanlı bombardımanların "gözü" olduğu ortaya çıktı.

EROS-C ve RUNNER-1 gibi gelişmiş uydular sayesinde İran ve bölge genelinde milimetrik hedef tespiti yapan İsrail, aldığı anlık görüntüleri doğrudan saldırı koordinatına dönüştürüyor.

Ordudan emekli üst düzey isimlerle dolu olan casus şirketi, Musk’ın roketleriyle yörüngeye yerleşirken, Tel Aviv’den teknoloji devine "hassas vuruş" destekleri için teşekkür mesajları yağıyor.

MUSK’IN ROKETLERİ İSRAİL’İN HEDEFLERİNİ BELİRLİYOR

ImageSat International (ISI), sıradan bir teknoloji şirketi değil, adeta İsrail ordusunun bir uzantısı gibi çalışıyor.

Şirketin CEO'su Noam Segal, İsrail Hava Kuvvetleri'nde yedek subay olarak görev yaparken, pazarlama müdürü Barak Solomin ise aktif bir subay.

Eski askeri yetkililer ve silah devi Elbit Systems'ın eski çalışanlarıyla dolu olan bu yapı, Musk sayesinde uzaydaki hakimiyetini pekiştiriyor.

İSRAİL’DEN MUSK’A KAMUOYU ÖNÜNDE TEŞEKKÜR

İsrail’in ABD Büyükelçiliği ve istihbarat şirketi ISI, bölgedeki bombardımanlara rehberlik eden casus uyduların fırlatılmasındaki "hayatı" rolü nedeniyle Elon Musk ve SpaceX’e sosyal medya üzerinden teşekkürlerini iletti.

Al Jazeera'ya göre, 2026 yılının Mart ayı başlarında İsrail, İran hedeflerine 2.500 saldırı düzenleyerek İran'ın hava savunma sistemlerinin yaklaşık %80'ini imha etti.

Uzaydan gelen milimetrik görüntülerle hedef belirleyen 100’den fazla savaş uçağı, İran’ın stratejik tesislerini bombaladı.

